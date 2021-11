Ebreichsdorf nach Sieg gegen Kaltenleutgeben weiter auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 30. Oktober 2021 02:57

Gebietsliga Süd/Südost: Bei Ebreichsdorf gab es für Kaltenleutgeben nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel vor rund 150 Fans mit 0:2. Der ASK Ebreichsdorf ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Für das erste Tor sorgte Jan Steiner. In der 23. Minute traf der Spieler des Tabellenführers ins Schwarze. Für das zweite Tor der Heimmannschaft war Stefan Studnicka verantwortlich, der in der 31. Minute das 2:0 besorgte. Den Grundstein für den Sieg über Kaltenleutgeben legte Ebreichsdorf bereits in Halbzeit eins. Da in Durchgang zwei keine weiteren Treffer mehr fielen, war der Pausenstand am Ende auch das Endergebnis.

Ebreichsdorf übernimmt vorerst die Spitze

Die drei errungenen Zähler lassen die Aufstiegshoffnungen des ASK Ebreichsdorf weiter wachsen. An Ebreichsdorf gab es kaum ein Vorbeikommen, sodass die Hintermannschaft erst 13-mal überwunden wurde – bis dato der Bestwert der Gebietsliga Süd/Südost. Die Saison des ASK Ebreichsdorf verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, zwei Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, Ebreichsdorf zu besiegen.

Der ASK Kaltenleutgeben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 15 gesammelten Zählern hat Kaltenleutgeben den achten Platz im Klassement inne. Vier Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Kaltenleutgeben momentan auf dem Konto. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der ASK Kaltenleutgeben in dieser Zeit nur einmal gewann.

Am kommenden Freitag trifft der ASK Ebreichsdorf auf den AC Casino Baden, Kaltenleutgeben spielt tags darauf gegen den ASK Bad Fischau-Brunn.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – ASK Kaltenleutgeben, 2:0 (2:0)

23 Jan Steiner 1:0

31 Stefan Studnicka 2:0

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!