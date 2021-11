Felixdorf feiert Triumph über Reisenberg

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 03:37

Gebietsliga Süd/Südost: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des 1.SC Felixdorf. Die Heimmannschaft setzte sich vor fast 100 Zuschauern mit einem 3:1 gegen den SC Reisenberg durch. Die Experten wiesen Reisenberg vor dem Match gegen den SC Felixdorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Der SC Reisenberg musste den Treffer von Dominik Bichler zum 1:0 hinnehmen (33.). Zur Pause behielt der 1.SC Felixdorf die Nase knapp vorn. In der 83. Minute brachte Niclas Brunner das Netz für den SC Felixdorf zum Zappeln. In der 89. Minute erzielte David Weiss das 1:2 für Reisenberg. Kurz darauf traf Simon Barwitzius in der Nachspielzeit für den 1.SC Felixdorf (91.). Letzten Endes holte der SC Felixdorf gegen den SC Reisenberg drei Zähler.

Turbulente Schlussphase

Der 1.SC Felixdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Für den SC Felixdorf ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Der 1.SC Felixdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und neun Pleiten. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SC Felixdorf etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der 1.SC Felixdorf.

Die Abwehrprobleme von Reisenberg bleiben akut, sodass die Gäste weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebsen. Die formschwache Abwehr, die bis dato 32 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des SC Reisenberg in dieser Saison. Nun musste sich Reisenberg schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der SC Reisenberg baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für den SC Felixdorf ist der SC Katzelsdorf (Samstag, 14:00 Uhr). Reisenberg misst sich am selben Tag mit dem 1. SV Wiener Neudorf (16:00 Uhr).

Gebietsliga Süd/Südost: 1.SC Felixdorf – SC Reisenberg, 3:1 (1:0)

33 Dominik Bichler 1:0

83 Niclas Brunner 2:0

89 David Weiss 2:1

91 Simon Barwitzius 3:1

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!