Jun schießt AC Baden zum Heimsieg gegen Kirchschlag

Gebietsliga Süd/Südost: In Runde 3 trafen der AC Casino Baden und der USC Kirchschlag aufeinander und boten den rund 150 Zuschauern eine spannende Partie. Der AC Casino Baden gewann gegen den USC Kirchschlag mit 2:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Die Gastgeber begannen stark und konnten sich früh in Führung bringen. Tomas Jun glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den AC Baden (11./41.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Kabine. Marcell Toth beförderte das Leder per Freistoß zum 1:2 von Kirchschlag in die Maschen (72.). In Minute 77 sah Badens Marcel Mottl die Rote Karte. Obwohl dem AC Casino Baden nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der USC Kirchschlag zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Casino Baden feiert ersten Saisonsieg

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der AC Baden im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Kirchschlag verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang.

Am nächsten Freitag reist der AC Casino Baden zum SC Reisenberg, zeitgleich empfängt der USC Kirchschlag den 1. MAV Wiener Neustädter SC Juniors.

Gebietsliga Süd/Südost: AC Casino Baden – USC Kirchschlag, 2:1 (2:0)

72 Marcell Toth 2:1

41 Tomas Jun 2:0

11 Tomas Jun 1:0