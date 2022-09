Ebreichsdorf schießt sich gegen Guntramsdorf an die Spitze

Details Samstag, 10. September 2022 00:52

Gebietsliga Süd/Südost: Etwa 250 Zuschauer wollten das Spiel des ASK Ebreichsdorf gegen die SVg Guntramsdorf sehen. Für die SVg Guntramsdorf gab es in der Partie gegen Ebreichsdorf, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Der ASK Ebreichsdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Die Gäste hatten früh Grund zum Jubeln. Philip Hohlagschwandtner brachte Guntramsdorf in der dritten Minute nach vorn. Doch die Heimischen wollten schnell antworten. Nikola Zivotic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Ebreichsdorf ein (28.). Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen. Nach 77 Minuten ging der ASK Ebreichsdorf durch den zweiten Treffer von Zivotic mit 2:1 in Führung. Kurz vor Ultimo war noch Miodrag Vukajlovic zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Gastgeber verantwortlich (83.). Am Schluss gewann Ebreichsdorf gegen die 1. SVg Guntramsdorf.

Ebreichsdorf übernimmt vorerst die Tabellenführung

Der ASK Ebreichsdorf führt nach dem Sieg nun das Feld der Gebietsliga Süd/Südost an. Erfolgsgarant von Ebreichsdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 13 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des ASK Ebreichsdorf. Ebreichsdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei der SVg Guntramsdorf klar erkennbar, sodass bereits 13 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Fünf Spiele und noch kein Sieg: Guntramsdorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Am nächsten Freitag reist der ASK Ebreichsdorf zum SC Maria Lanzendorf, zeitgleich empfängt die 1. SVg Guntramsdorf den ASK Kaltenleutgeben.

Gebietsliga Süd/Südost: ASK Ebreichsdorf – 1. SVg Guntramsdorf, 3:1 (1:1)

83 Miodrag Vukajlovic 3:1

77 Nikola Zivotic 2:1

28 Nikola Zivotic 1:1

3 Philip Hohlagschwandtner 0:1