Kirchschlag dreht das Spiel gegen Maria Lanzendorf

Details Samstag, 12. August 2023 00:02

Gebietsliga Süd/Südost: rund 150 Zuschauer wollten sich den ersten Auftritt ihrer Mannschaften nicht entgehen lassen. Kirchschlag drehte einen 0:1-Pausenrückstand und kam am Ende zu einem deutlichen 4:1-Erfolg gegen den Maria Lanzendorf.

Samuel Sutta war der erste Spieler im Mittelpunkt, als er einen Freistoß verwenken konnte. Das 1:0 in der neunten Minute brachte Maria Lanzendorf vermeintlich auf die Siegerstraße. Der USC Kirchschlag war gewillt auszugleichen. Bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Kirchschlag schlug erst nach der Pause zu

Die Heimelf wollte sich gegen die drohende Niederlage stemmen. In der 52. Minute erzielte Bence Patrik Sipos das 1:1 für das Heimteam. Nun hatten die Heimischen Oberwasser. Dominik Kleinrath brachte den SC Maria Lanzendorf per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 62. und 72. Minute vollstreckte. Matthias Schwarz verwandelte einen Strafstoß und besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Kirchschlag (76.). Mit dem Abpfiff war dem USC Kirchschlag der Start ins neue Fußballjahr geglückt.

Am kommenden Samstag trifft Kirchschlag auf den ASK Marienthal, der Maria Lanzendorf spielt tags zuvor gegen den ASK Eggendorf.

Gebietsliga Süd/Südost: USC Kirchschlag – SC Maria Lanzendorf, 4:1 (0:1)

76 Matthias Schwarz 4:1

72 Dominik Kleinrath 3:1

62 Dominik Kleinrath 2:1

52 Bence Patrik Sipos 1:1

9 Samuel Sutta 0:1

