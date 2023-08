Beim SC Leopoldsdorf: Berndorf gewinnt das erste Ligaspiel

Details Sonntag, 13. August 2023 00:01

Gebietsliga Süd/Südost: In Leopoldsdorf kam es am Samstag vor etwa 110 Zuschauern zum Aufeinandertreffen des SC Leopoldsdorf und dem Aufsteiger SC Berndorf. Mit 1:2 verlor der SC Leopoldsdorf am vergangenen Samstag zu Hause gegen den SC Berndorf.

Die Gäste hatten den besseren Start in diese Partie erwischt. Vor einer Kulisse von 110 Zuschauern war es Christofer Horvat, der das 1:0 für Berndorf erzielte. Die Gastgeber taten sich schwer, da der SC Berndorf die Räume eng machte und nicht wirklich gefährliche Angriffe des SC Leopoldsdorf zuließ. Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Fitim Vorfaj seine Chance und schoss das 2:0 (42.) für den Gast. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Berndorf brachte den knappen Vorsprung ins Ziel

Der Start in den zweiten Spielabschnitt gehörte diesmal den Hausherren. Das 1:2 von Leopoldsdorf bejubelte Manuel Gessler (48.). Danach drückten die Gastgeber aufs Tempo, doch Berndorfs Hintermannschaft wehrte sich mit allem was sie rein werfen konnten. Obwohl dem SC Berndorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es der SC Leopoldsdorf zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.

Am kommenden Freitag trifft Leopoldsdorf auf den ASK Bad Fischau-Brunn, der SC Berndorf spielt tags darauf gegen den SC Reisenberg.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Leopoldsdorf – SC Berndorf, 1:2 (0:2)

48 Manuel Gessler 1:2

42 Fitim Vorfaj 0:2

10 Christofer Horvat 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei