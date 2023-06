Viermal Werner: Reisenberg siegt gegen die SVg Guntramsdorf

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:04

Gebietsliga Süd/Südost: Der SC Reisenberg erfüllte vor 80 Besuchern die letzte Pflichtaufgabe und siegte wenig überraschend gegen die 1. SVg Guntramsdorf mit 4:2. Pflichtgemäß strich Reisenberg gegen die SVg Guntramsdorf drei Zähler ein. Im Hinspiel hatte der SC Reisenberg keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 4:1 gewonnen.

Alfred Werner brachte den Gastgeber in der 22. Minute nach vorn. Das 1:1 von Guntramsdorf bejubelte Daniel Brunnhofer (30.). Drei Minuten später ging Reisenberg durch den zweiten Treffer von Werner erneut in Führung. Zur Pause behielt der SC Reisenberg die Nase knapp vorn. Das 3:1 für Reisenberg stellte Werner per Elfmeter sicher. In der 79. Minute traf er zum dritten Mal während der Partie. Manuel Hanyka verkürzte für die 1. SVg Guntramsdorf später in der 87. Minute auf 2:3. Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Alexander Thurner vom SC Reisenberg mit der Roten Karte (Beleidigung) vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (89.). Werner führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:2 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (90.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Reisenberg die SVg Guntramsdorf 4:2.

Werner im Torrausch

Der SC Reisenberg beendet (momentan) die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Mit 61 Gegentoren gab die Hintermannschaft von Reisenberg in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Was für den SC Reisenberg bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich Reisenberg sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen 13 Punkte.

Mit 88 Gegentreffern stellte Guntramsdorf die schlechteste Defensive der Liga. Nach allen 26 Spielen stehen die Gäste auf dem 14. Tabellenplatz. Im Angriff der 1. SVg Guntramsdorf fehlte es in diesem Fußballjahr eindeutig an Durchschlagskraft, was an 29 geschossenen Toren in der Saisonstatistik eindeutig ablesbar ist. Mit der Note ungenügend endet eine äußerst schlechte Saison für die SVg Guntramsdorf. Die katastrophale Bilanz: zwei Siege, drei Remis und 21 Niederlagen. Mit der Leistung der letzten Spiele wird Guntramsdorf so unzufrieden wie mit dem gesamten Saisonverlauf sein. Drei Punkte aus fünf Partien lautet die jüngste Bilanz.

Gebietsliga Süd/Südost: SC Reisenberg – 1. SVg Guntramsdorf, 4:2 (2:1)

90 Alfred Werner 4:2

87 Manuel Hanyka 3:2

79 Alfred Werner 3:1

33 Alfred Werner 2:1

30 Daniel Brunnhofer 1:1

22 Alfred Werner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei