Peham trifft: Euratsfeld deklassiert SKU Amstetten Amateure

Details Sonntag, 10. September 2023 00:01

Gebietsliga West: Rund 220 Besucher versammelten sich im Hochkogelstadion in Euratsfeld, um das Spiel der 5. Runde mitzuverfolgen. Der SCU Euratsfeld führte die SKU Amstetten Amateure nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 vor. Euratsfeld ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen die Amstetten Amateure einen klaren Erfolg.

In den ersten zehn Minuten blieb es eher ruhig vor den Toren. Für das erste Tor sorgte Jannik Peham. In der zwölften Minute traf der Spieler des SCU Euratsfeld ins Schwarze. In der 26. Minute erhöhte Simon Rottenschlager auf 2:0 für das Heimteam. Bis der Referee den ersten Durchlauf beendete, änderte sich am Zählerstand nichts mehr.

Peham mit Dreierpack der Mann des Tages

Für ruhige Verhältnisse sorgte Peham, als er das 3:0 für Euratsfeld besorgte (52.). Für das 4:0 des Spitzenreiters sorgte Lukas Salzmann, der in Minute 65 zur Stelle war. In der 79. Minute legte Peham zum 5:0 zugunsten des SCU Euratsfeld nach. Lukas Weber baute den Vorsprung von Euratsfeld in der 89. Minute aus. Am Schluss schlug der SCU Euratsfeld die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure vor eigenem Publikum und rief dabei eine souveräne Leistung ab.

Euratsfeld mischt nach dem Zu-null-Sieg weiter vorne mit. Wer den SCU Euratsfeld besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst zwei Gegentreffer kassierte Euratsfeld. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz des SCU Euratsfeld.

Die SKU Amstetten Amateure verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem neunten Rang. Einen Sieg, drei Remis und eine Niederlage hat der Gast derzeit auf dem Konto. Die Amstetten Amateure ließ im Tableau zuletzt Federn, nachdem man in den vergangenen vier Spielen keinen Sieg eingefahren hatte.

Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure holte auswärts bisher nur vier Zähler.

Am kommenden Freitag trifft Euratsfeld auf den ASK Loosdorf, die SKU Amstetten Amateure spielt tags darauf gegen den USV Lehner Oed/Zeillern.

Gebietsliga West: SCU Euratsfeld – SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, 6:0 (2:0)

89 Lukas Weber 6:0

79 Jannik Peham 5:0

65 Lukas Salzmann 4:0

52 Jannik Peham 3:0

26 Simon Rottenschlager 2:0

12 Jannik Peham 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.