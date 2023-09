SKU Amstetten Amateure ringen USV Oed/Zeillern nieder

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

Gebietsliga West: Gegen die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure zeigte sich der USV Lehner Oed/Zeillern nicht in meisterlicher Verfassung und verlor vor etwa 200 Besuchern mit 0:1. Die Experten wiesen dem USV Oed/Zeillern vor dem Match gegen die SKU Amstetten Amateure die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Die Anfangsphase der Partie bot nur wenige Höhepunkte. Erst in der 36. Minute kamen die Gastgeber erstmals gefährlich vor das Tor der Gäste, doch Jiri Valenta setzte den Ball aus wenigen Metern über das Gehäuse. Stefan Kupresak nutzte seine Chance und überlupfte den Keeper der Gastgeber aus großer Distanz und brachte Oed/Z. in der 46. Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für SKU Ertl Glas Amstetten Amateure zum 0:1, Marke Traumtor, Torhüter wird aus guten 40 Metern überhoben. Rudolf Nurriev, Ticker-Reporter

Zur Pause wusste die Amstetten Amateure eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Zweimal Latte, kein Ausgleich

In Halbzeit zwei drängten die Heimischen auf den Ausgleich. Die größte Chance vergab der eingewechselte Matteo Mühlböck. Sein Kopfball landete nur an der Querlatte (82.). Zwei Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit scheiterte Leo Zefi erneut am Querbalken (88.). Amstettens Vladyslav Reshutko wurde in der Nachspielzeit mit zwei Gelben Karten aus dem Spiel entfernt (94.). Letztendlich gelang es dem Heimteam im Verlauf des Spiels nicht, sich von dem in der ersten Halbzeit erlittenen Rückstand zu erholen. Am Ende war die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure die Mannschaft, welche die drei Zähler einstrich.

Das ist Fußball, Oed drückt, Amstetten gewinnt, das ist Fußball. Rudolf Nurriev, Ticker-Reporter

Der USV Lehner Oed/Zeillern ist mit 13 Punkten aus sechs Partien gut in die Saison gestartet. Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des USV Oed/Zeillern ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur drei Gegentore zugelassen hat. Die gute Bilanz von Oed/Z. hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der USV Lehner Oed/Zeillern bisher vier Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Die SKU Amstetten Amateure liegt im Klassement nun auf Rang acht. Nur einmal gaben sich die Gäste bisher geschlagen. Die Amstetten Amateure beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Am Freitag, den 22.09.2023 (20:00 Uhr) reist der USV Oed/Zeillern zum SVU Mauer-Öhling, einen Tag später (16:00 Uhr) begrüßt die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure den ASK Loosdorf vor heimischer Kulisse.

Gebietsliga West: USV Lehner Oed/Zeillern – SKU Ertl Glas Amstetten Amateure, 0:1 (0:1)

46 Stefan Kupresak 0:1

