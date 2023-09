Amstettens Henikl erledigt den ASK Loosdorf

Details Sonntag, 24. September 2023 00:01

Gebietsliga West: Rund 210 Besucher kamen ins "Ertl-Glas-Stadion". Die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure kam gegen den ASK Loosdorf zu einem klaren 6:2-Erfolg. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich die SKU Amstetten Amateure als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Bereits nach wenigen Zeigerumdrehungen sorgte Lukas Henikl mit seinem Treffer vor 210 Zuschauern für die Führung der Gastgeber (5.). Die Amstetten Amateure machte weiter Druck und erhöhte den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (9.) durch Jan-Sebastian Koppensteiner.

Tor, Toor, Tooor für SKU Ertl Glas Amstetten Amateure zum 2:0 Verteidigung wieder gepatzt Loosdorf bis jetzt chancenlos, Torschütze der ehemalige Loosdorfer Jan-Sebastian Koppensteiner. Max.hrb, Ticker-Reporter

Für ruhige Verhältnisse sorgte Henikl, als er das 3:0 für die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure besorgte (31.). Kurz vor dem Seitenwechsel legten die Amstetten Amateure das 4:0 nach (45.) und wieder jubelte Koppensteiner. Nach dem souveränen Auftreten der SKU Ertl Glas Amstetten Amateure überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand.

Viermal Henikl

Kurz nach dem Seitenwechsel fanden auch die Gäste ihre erste Topchance vor, konnten diese aber nicht nutzen. Henikl gelang ein Doppelpack (51./54.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte.

Tor, Toor, Tooor für SKU Ertl Glas Amstetten Amateure zum 6:0. Abschlag von Scharner über die Abwehr, doch sie zählen die Vögel am Himmel. Max.hrb, Ticker-Reporter

Die Gäste konnten danach zumindest das Ergebnis kosmetisch etwas verschönern. Dominik Gulas versenkte den Ball in der 72. Minute im Netz der SKU Amstetten Amateure. Michal Sojka verkürzte für den ASK Loosdorf später in der 80. Minute auf 2:6. Letztlich feierte die Amstetten Amateure gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Im Klassement machte die SKU Ertl Glas Amstetten Amateure einen Satz und rangiert nun auf dem vierten Platz.

Bei Loosdorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (16). Der ASK Loosdorf belegt mit zehn Punkten den siebten Tabellenplatz. Der ASK Loosdorf baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

Am Samstag muss die SKU Amstetten Amateure beim SV Reifen Weichberger Oberndorf ran, zeitgleich wird Loosdorf vom USV Lehner Oed/Zeillern in Empfang genommen.

Gebietsliga West: SKU Ertl Glas Amstetten Amateure – ASK Loosdorf, 6:2 (4:0)

80 Michal Sojka 6:2

72 Dominik Gulas 6:1

54 Lukas Henikl 6:0

51 Lukas Henikl 5:0

45 Jan-Sebastian Koppensteiner 4:0

31 Lukas Henikl 3:0

9 Jan-Sebastian Koppensteiner 2:0

5 Lukas Henikl 1:0

