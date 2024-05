Duell zwischen SCU Wallsee und TSV Grein endet mit knappem Auswärtserfolg

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 02:56

In einem ereignisreichen Match trafen der SCU Wallsee und der TSV Grein aufeinander. Von Beginn an zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, den Sieg nach Hause zu tragen. Der Endstand von 2:3 zugunsten der Greiner spiegelte ein Spiel wider, das reich an Höhepunkten und Wendungen war. Bereits in der ersten Halbzeit legte der TSV Grein mit einer beeindruckenden Leistung den Grundstein für ihren Erfolg, doch der SCU Wallsee gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen.

Ein furioser Start für den TSV Grein

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und die Gäste aus Grein machten schnell deutlich, dass sie gekommen waren, um die Punkte mitzunehmen. Schon in der 4. Minute eröffnete Lukas Pilz den Torreigen für den TSV Grein, indem er nach einem Eckball und einem Abpraller vom Goalie den Ball im Netz unterbrachte. Die Greiner bauten ihre Führung in der 13. Minute weiter aus, als Marcel Tenschert den Ball nach einer kleinen Unachtsamkeit der Wallseer Defensive zum 0:2 einschob.

Ungalubliches Traumtor, unfassbar, "Bitburger". GustavSchielauge, Ticker-Reporter

Der SCU Wallsee, sichtlich geschockt von dem schnellen Rückstand, fand jedoch schnell zurück ins Spiel und erzielte in der 18. Minute durch Daniel Bruckner den Anschlusstreffer zum 1:2, was durch ein ungalubliches Traumtor gekrönt wurde.

Die zweite Halbzeit bringt Spannung bis zum Schluss

Trotz des Rückschlags ließ der TSV Grein nicht locker und stellte noch vor der Halbzeitpause durch ein Tor von Marek Szabo in der 34. Minute den alten Abstand wieder her, indem sie auf 1:3 erhöhten. Dieser Treffer zeigte die Entschlossenheit der Greiner, das Spiel für sich zu entscheiden. In der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild jedoch etwas. Der SCU Wallsee kam motiviert aus der Kabine und startete eine Aufholjagd. In der 50. Minute gelang Asim Zec der Treffer zum 2:3, was das Spiel wieder vollkommen offen gestaltete. Trotz zahlreicher Angriffe und Chancen auf beiden Seiten fielen keine weiteren Tore mehr.

Als das Spiel nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit endete, konnte der TSV Grein einen knappen, aber verdienten Sieg mit nach Hause nehmen. Das Match war geprägt von intensiven Zweikämpfen, brillanten Momenten und einer Leidenschaft, die beide Teams auf den Platz brachten. Für die Zuschauer bot die Begegnung zwischen dem SCU Wallsee und dem TSV Grein einen unterhaltsamen und spannenden Fußballabend, der die Liebe zum Sport einmal mehr bestätigte.

Gebietsliga West: Wallsee : TSV Grein - 2:3 (1:3)

50 Asim Zec 2:3

34 Marek Szabo 1:3

18 Daniel Bruckner 1:2

13 Marcel Tenschert 0:2

4 Lukas Pilz 0:1

