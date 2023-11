Beste Defensive der Liga! Aufwärtstrend in Offenhausen hält an

Details Freitag, 24. November 2023 15:09

Jahrelang hat der Sportclub Offenhausen gegen den Abstieg gespielt. Letzte Saison gab es schon einen herausragenden vierten Platz in der 1. Klasse Mitte-West, dass diese Leistung kein Ausrutscher war, hat man im Herbst bestätigt. Mit vier Punkten Rückstand auf den Herbstmeister Peterskirchen steht man aktuell auf dem 5. Tabellenplatz, dazu stellt Offenhausen mit lediglich elf Gegentoren die beste Abwehr der Liga.

Mehr als zufrieden mit dem Herbst

Wenn ein Verein über Jahre ständig gegen den Abstieg kämpft, ist die Freude nach eineinhalb so guten Jahren natürlich groß: „Es war ein brutaler Herbst mit den nur elf Gegentoren, wir sind also mehr als zufrieden. Wir sind nur vier Punkte hinter dem Ersten, da geht der Blick natürlich nach oben, obwohl unsere Mittel begrenzt sind“, erklärt der Sportliche Leiter Manuel Frank Wiesinger. Diese Leistung war aber nicht unbedingt erwartbar, nach den Vorbereitungsspielen war die Stimmung noch nicht allzu hoffnungsvoll, wie der Sportliche Leiter erzählt: „Nach den Niederlagen in den Aufbauspielen und zum Start gegen Pram haben wir uns schon mal gedacht, puh, das könnte eng werden“. Ab der 2. Runde blieb Offenhausen dann aber sieben Spiele in Folge ohne Niederlage.

Keine Transfers geplant

Vor der Saison wollte der Sportclub nichts mit dem Abstieg zu tun haben: „Alles darüber ist eine Zugabe“. Diese Vorgabe scheint bereits erfüllt, darum sieht man auch keinen Grund für Neuzugänge in dieser Übertrittsphase: „Wir sind sehr limitiert, was Geld für neue Spieler betrifft. Nächstes Jahr wird ein neues Vereinsheim gebaut, also haben wir keine Transfers geplant“, so Wiesinger. Am 15. Jänner startet Offenhausen in die Vorbereitung, Mitte Februar schlägt der Sportclub seine Zelte in Gnas für ein Trainingslager auf.

Wohin kann die Reise gehen?

Bei dieser engen Tabellenkonstellation ist noch einiges möglich, der Sportliche Leiter setzt vor allem auf die große Stärke aus der Hinrunde: „Offensive gewinnt Spiele, Defensive gewinnt Meisterschaften. Wer weiß, was möglich ist, aber wir bleiben realistisch und schauen, was sich ergibt. Es wäre schön, wenn wir bis zum Schluss oben dabei sind“. In der Aufstiegsfrage hat laut Wiesinger Krenglbach die besten Chancen, im Abstiegskampf traut er sowohl Meggenhofen als auch Taufkirchen noch den Klassenerhalt zu. Für eine ähnlich gute Rückrunde, wie es die Hinrunde war, braucht es zum Frühjahrsauftakt gegen den punktegleichen SV Pram wohl direkt einen Sieg.

