1. Klasse Mitte-West: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Details Mittwoch, 15. Dezember 2021 10:36

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2021. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 1.928.102 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2021 ist...

Marcel Wolfesberger (SV Kallham)

Endergebnis:



1. Marcel Wolfesberger (SV Kallham / 5358 Stimmen)

2. Patrik Rogic (Gallspacher SK / 3032 Stimmen)

3. Stephan Grünbart (UFC PTA / 1683 Stimmen)

4. Bernd Wiesinger (SC Offenhausen / 1388 Stimmen)

5. Michael Briglauer (SV Kallham / 980 Stimmen)

6. Rene Laher (SV Pram / 973 Stimmen)

7. Markus Wageneder (Gallspacher SK / 445 Stimmen)

8. Lechner Florian (Haag/Hausruck / 337 Stimmen)

9. David Glaser (Taufkirchen/Tratt. / 193 Stimmen)

10. Kevin Ivankovic (Blaue Elf Wels / 191 Stimmen)

