SC Offenhausen mit erfolgreichster Saison seit über 20 Jahren

Details Donnerstag, 22. Juni 2023 12:02

In den vergangenen Jahren war der SC Offenhausen des Öfteren im Abstiegskampf präsent, in der abgelaufenen Saison der 1. Klasse Mitte-West präsentierten sich die Mannen von Trainer Jürgen Graf, der beim SCO im letzten Sommer in seine zweite Amtszeit gestartet war, jedoch von ihrer besten Seite. Die Hausruckviertler sammelten im Herbst 20 Punkte, fuhren im Frühjahr 19 Zähler ein und landeten als Vierter im oberen Drittel der Tabelle. "Nach schwierigen Jahren war der Klassernerhalt das erklärte Ziel und hätten mit einer derart stabilen und sorgenfreien Saison nicht gerechnet. In der 1. Klasse waren wir 2001 zum letzten Mal Vierter, dementsprechend groß ist die Freude über die erfolgreichste Saison seit über 20 Jahren", erklärt Sportchef Manuel Wiesinger.

Starker Endspurt - zu viele Gegentore

Die Rot-Weißen kamen stabil durch die Saison, wussten auch auf der Zielgeraden zu gefallen und holten in den letzten drei Runden sieben Punkte. "Auch wenn wir die Meisterschaft mit einer Nullnummer gegen Meggenhofen beendet haben, ist es bis zum Schluss gut gelaufen, zudem hat in den letzten beiden Partien hinten die Null gestanden", spricht Wiesinger die Tatsache an, dass man mit insgesamt 50 Gegentoren zu viele erhalten hat. "Grundsätzlich haben wir zu viele Tore kassiert, aber alleine bei den beiden heftigen Niederlagen im Herbst, gegen ESV Wels und Blaue Wels, hat es hinten 13 Mal eingeschlagen. Dennoch hat eigentlich alles gepasst, zudem haben sich die Transferaktivitäten im Winter - wir haben uns punktuell gut verstärkt - bezahlt gemacht". Obwohl nur fünf Teams weniger Treffer erzielten, landete der SC Offenhausen, der 2024 sein 60-jähriges Vereinsjubiläum feiert, am beachtlichen vierten Tabellenplatz. Die Graf-Elf feierte sechs Heimsiege und fuhr in der Fremde fünf "Dreier" ein.

Bislang eine neue Kraft - Ausschau nach Stürmer

Am 4. Juli wird im Hausruckviertel das Training wieder aufgenommen und drei Tage später, gegen Lambach/Edt, das erste Testspiel bestritten. Coach Graf wird beim Trainingsauftakt mit Michael Jukic, der zuletzt in Gramastetten tätig, aufgrund eines Kreuzbandrisses im Frühjahr aber nicht aktiv war, zumindest einen neuen Spieler begrüßen können. "Michael hat am Ende der Saison bereits mittrainiert, ist nach seiner schweren Verletzung am Weg zurück und wird uns im offensiven Mittelfeld verstärken. Wir haben im Winter etliche Transfers getätigt, darum wird sich im Sommer nicht viel tun. Aktuell halten wir jedoch Ausschau nach einem Stürmer", hält der Sportchef die Augen und Ohren offen. "Wichtig ist jedoch, dass uns der gesamte Kader erhalten bleibt und keine Abgänge zu erwarten sind".

Neue Teams in der Liga

Mit dem hervorragenden vierten Rang steigt in Offenhausen die Erwartungshaltung, wenngleich ein dezidiertes Saisonziel nicht ausgegeben wird. "Mit den beiden Bezirksliga-Absteigern, Neukirchen und Frankenburg, dem starken Aufsteiger aus Krenglbach sowie den Kickern aus Zipf, sind einige Mannschaften neu in unsere Gruppe, demzufolge kann man die aktuelle Leistungsstärke unserer Liga noch nicht wirklich abschätzen. Grundsätzlich wärten wir zufrieden, sollten wir eine ähnlich sorgenfreie Saison absolvieren können wie die letzte und wollen uns wie im Vorjahr von Beginn an von den hinteren Plätzen fernhalten", meint Manuel Wiesinger.

