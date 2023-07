SPG Taufkirchen/Michaelnbach möchte an das starke Frühjahr anknüpfen

Details Samstag, 01. Juli 2023 10:58

Die im letzten Sommer gegründete SPG Taufkirchen/Michaelnbach erlebte in ihrem ersten Jahr eine Berg- und Talfahrt. Die Hausruckviertler ergatterten in der Hinrunde lediglich 13 Punkte, nach dem Jahreswechsel präsentierten sich die Spielgemeinschaft jedoch von ihrer besten Seite, sammelte im Frühjahr beachtliche 23 Zähler und landete in der 1. Klasse Mitte-West am sechsten Tabellenplatz. "Bei einer neuen Spielgemeinschaft ist es am Anfang nicht einfach, letztendlich hat es aber ausgezeichnet funktioniert. Unser größtes Problem war, dass der Verletzungsteufel im Herbst gnadenlos zugeschlagen und den Kader dezimiert hat. Wir haben aber die Ruhe bewahrt, uns im Winter gut verstärkt und dann eine ausgezeichnete Rückrunde absolviert", spricht Sektionsleiter Thomas Ecker von einem in Summe ordentlichen Abschneiden.

18 Barta-Treffer, aber zu viele Gegentore

Die Kicker aus Taufkirchen und Michaelnbach feierten sechs Heimsiege und behielten in der Fremde vier Mal die Oberhand. Der Sechstplatzierte ließ es vorne und hinten ordentlich krachen. Während nur drei Mannschaften mehr Gegentore kassierten, durften lediglich zwei Teams mehr Treffer bejubeln - Gabor Barta, der im Winter aus Ungarn ins Hausruckviertel gewechselt war, zeichnete für 18 der ingsesamt 59 Taufkirchener Tore verantwortlich. "Seine Verpflichtung war ein absoluter Glücksgriff. Gabor ist erst 20 Jahre alt, hat schon in der Vorbereitung sein Potenzial unter Beweis gestellt und von Beginn an regelmäßig getroffen", zollt der Sektionsleiter dem jungen Ungarn ein Extralob. "Ein Teil der vielen Gegentore war den Ausfällen geschuldet und mussten im Herbst verletzungsbedingt etliche Defensivspieler vorgeben. Wir haben in einigen Spielen drei, vier Tore kassiert und wissen, wo der Hebel anzusetzen ist. Wir sind mit dem Ziel in die Saison gestartet, zwischen dem fünften und achten Platz landen zu wollen und konnten dieses Vorhaben realisieren".

Neuer Mittelfeldspieler aus Ungarn - zwei Abgänge

Die Spielgemeinschaft nimmt am kommenden Dienstag das Training wieder auf und bestreitet am darauffolgenden Freitag, gegen Bezirksligist Hohenzell, das erste Testspiel. Beim Trainingsauftakt wird Coach Levente Kresz, der seit einem Jahr das Zepter schwingt, zwei Akteure nicht begrüßen können. Neben dem Ungarn David Nagy, der nach neun Jahren in Österreich aus familiären Gründen in seine Heimat zurückkehrt, ist auch Viktor Benedek nicht mehr dabei. Dafür steht mit Bence Bartalis ein neuer zentraler Mittelfeldspieler aus Ungarn zur Verfügung. "Aufgrund der starken Rückrunde ist es nicht notwendig, den Kader großartig zu verändern, darum wird sich im Sommer nicht viel tun. Aktuell halten wir jedoch Ausschau nach einem linken Flügelspieler", kündigt Thomas Ecker einen möglichen Transfer an.

Oberes Tabellendrittel im Visier

Die Spielgemeinschaft belegte in der Frühjahrs-Tabelle den ausgezeichneten dritten Rang und möchte den guten Lauf in der neuen Saison fortsetzen. "Da wir über einen starken Kader verfügen und uns der Verletzungsteufel aktuell keine Sorgen bereitet, trauen wir uns einiges zu und möchten an das starke Frühjahr anknüpfen. Wir streben eine Präsenz im oberen Drittel der Tabelle an - nach der starken Performance in der Rückrunde ist dieses Ziel ein realistisches", blickt der Sektionsleiter der neuen Punktejagd optimistisch entgegen. "Allerdings wurde unsere Liga im Sommer einigermaßen verändert, kann man die aktuelle Leistungsstärke der Bezirksliga-Absteiger aus Frankenburg und Neukirchen sowie von Neuling Zipf noch nicht wirklich beurteilen. Zudem hat der eine oder andere Verein am Transfermarkt kräftig zugeschlagen".

