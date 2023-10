SV Krenglbach triumphiert im Gipfeltreffen und ist neuer Spitzenreiter!

Details Montag, 16. Oktober 2023 17:09

Der SV Eberschwang büßte mit der 0:1-Niederlage gegen den SV Fenastra Krenglbach die Tabellenführung ein. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Später Preisinger-Freistoß bringt Krenglbach drei Punkte

Durchgang eins dieses Topspiels hatte noch relativ wenig nennenswertes zu bieten. Zum Seitenwechsel hatte so keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Auch nach dem Pausentee dauerte es eine Zeit lang, bis in diesem Spitzenduell der erste Treffer fallen sollte: Kurz vor Ultimo war Moritz Preisinger zur Stelle und zeichnete per direktem Freistoß für das erste Tor des SV Krenglbach verantwortlich (81.). Letzten Endes ging Krenglbach im Duell mit Eberschwang als Sieger hervor.

Zahlen und Fakten

Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des SV Fenastra Krenglbach ist die funktionierende Defensive, die erst neun Gegentreffer hinnehmen musste.

Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil des SV Eberschwang ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur neun Gegentore zugelassen hat. Mit dem Gewinnen tut sich der Gast weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Der SV Krenglbach siegte und sprang auf die Pole Position. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Während Krenglbach am kommenden Samstag den TSV Baugruppe Schmid Frankenburg empfängt, bekommt es Eberschwang am selben Tag mit der Union Gaspoltshofen zu tun.

1. Klasse Mitte-West: SV Fenastra Krenglbach – SV Eberschwang, 1:0 (0:0)

81 Moritz Preisinger 1:0

