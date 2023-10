Erster Saisonsieg! Union Meggenhofen erkämpft aufopferungsvoll ersten Dreier

Details Montag, 16. Oktober 2023 12:06

Gerade einmal zehn Minuten mussten die Gäste der Union Meggenhofen zu ihrem Auswärtsspiel bei der Union Gaspoltshofen anreisen. Bei herbslichem Wetter ließen es sich die etwa 300 Besucher nicht nehmen dieses Derby zu besuchen. Etwas weiter als die Ortschaften liegen die beiden Teams in der Tabelle auseinander. Während die Heimelf mit 14 Punkten im oberen Tabellendrittel anzufinden ist, leuchtet bei den Gästen aus Meggenhofen mit lediglich 2 Punkten die rote Laterne. Die Meggenhofner konnten in der aktuellen 1. Klasse Mitte-West noch keinen vollen Erfolg verzeichnen, konnten aber immerhin 2 Spieltage in Folge ungeschlagen bleiben. Die Heimelf will mit einem 3er an der Tabellenspitze dran bleiben, sind doch die ersten acht Teams recht eng zusammen.

Umkämpfte 1. Halbzeit - Jedinger bringt Gaspoltshofen in Führung

Aufgrund der Tabellensituation konnte man sich Vorstellen, dass die Heimelf von Beginn an auf Sieg spielen wird und so war es dann auch. Bereits in Minute 2 fanden die Heimischen eine gute Gelegenheit vor, der Schuss von Jedinger ging jedoch von der Stange ins aus. In dieser Tonart ging es dann in der ersten Halbzeit auch weiter. Gaspoltshofen am Drücker und Meggenhofen war viel mit Verteidigen beschäftigt. In Minute 33 belohnten sich die Gaspoltshofner dann für ihre Mühen. Ein Flacher Ball in den 16er konnte von der Meggenhofner Defensive nicht geklärt werden und dieser "rutschte" durch. Am 2. Pfosten lauerte Jedinger in der Manier eines Torjägers und versenkte das Spielgerät zur Führung. Die Offensive der Gäste war bis dahin kaum in Erscheinung getreten. Lediglich bei Standards hatte man das Gefühl es könnte etwas passieren und so war es dann auch. Freistoß von der Seite an die 2. Stange, wo ein Stürmer der Gästeelf lauerte und einköpfte. Zur Enttäuschung der Gästefans entschied der Schiedsrichter jedoch auf Stürmerfoul und so ging es mit 1:0 in die Kabine.

Viel Kampf, zwei Elfmeter und erleichterte Meggenhofner Kicker

In Halbzeit zwei waren es wiederum die Kicker aus Gaspoltshofen, die besser in die Partie fanden. Wieder wurde es in den ersten 5 Minuten gefährlich, doch das Abschlussglück war den Gaspoltshofnern an diesem Wochenende nicht wirklich hold. Dannach fingen sich die Gäste und spielten mutiger nach vorne. Die Offensivbemühungen wurden dann auch prompt belohnt. Ein scharfer Pass aus dem Zentrum findet auf links Payrhuber, der flankt aus dem Halbfeld und findet den Kopf von Past, der das Leder über den Keeper hinweg ins lange Eck köpft. Offensichtlich geschockt vom Ausgleich verlor man direkt nach dem Anstoß den Ball, welcher auf Rechts auf gespielt wurde. Der junge Meggenhofner Mittefeldspieler setzte zum Dribbling an und konnte im 16er nur durch ein Foul gestoppt werden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Gruber souverän - 1:2. Angespornt durch den Rückstand versuchten die Heimischen natürlich noch das Spiel zu drehen, stellten das System um und spielten teilweise mit 3-4 Stürmern. Das Risiko sollte sich lohnen und man bekam in Minute 89 einen gerechtfertigten Elfmeter zugesprochen. Jedinger legt sich das Spielgerät zurecht, läuft an und schießt scharf und flach in die Ecke. Meggenhofens "Handschuh" Schiller hatte aber etwas gegen den Ausgleich und parierte den Schuss mit einem Hechtsprung. Der Ball prallte zurück ins Feld, jedoch gelang es den Gaspoltshofnern nicht den Ball im Tor unterzubringen und so blieb es bei der knappen 2:1 Niederlage.

Almir Orascanin, Trainer Union Meggenhofen:

"Vor allem gilt mein Lob der Mannschaft. Wir haben uns nach dem Rückstand nicht aufgegeben. Aufgrund des mutigen Auftritts in Halbzeit zwei war der Sieg auch verdient. Ich bin überglücklich, dass das Team sich mit einem Derbysieg belohnt hat. Ich hoffe wir können den Schwung in die nächsten Spiele mitnehmen, sodass wir noch ein paar Punkte holen können."

