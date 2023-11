UFC PTA sichert sich mit klarem Heimerfolg den Herbstmeistertitel

Details Sonntag, 12. November 2023 15:27

In der abschließenden 13. Runde der 1. Klasse Mitte-West messen sich die Mannen des UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt und der Union Meggenhofen. Gegensätzlicher könnte die Tabellensituation nicht sein. Während der UFC PTA von der Tabellenspitze lacht, haben die Gäste aus Meggenhofen die berühmte rote Laterne und befinden sich am Tabellenende. Nach der überraschenden 4:0 Pleite in Kallham möchten die Heimischen natürlich wieder voll Punkten und als Herbstmeister überwintern. Die Gäste aus Meggenhofen hatten letzte Woche "spielfrei", wurde doch die Partie gegen Tabellennachbar Taufkirchen/Michaelnbach witterungsbedingt abgesagt.

Meggenhofen erkämpft Remis zur Pause - Latte rettet die Null

Gleich von Beginn sah man der Heimelf an, dass sie den Herbstmeistertitel in der Wiesinger Bau Arena feiern will. Die etwa 250 Besucher sahen eine gut eingestellte Heimmannschaft, die das Zepter in die Hand nahm und das Spiel kontrollierte. Die Union Meggenhofen war zumeist mit dem Verteidigen beschäftigt. Die Gäste wussten um die technische Überlegenheit der Heimischen und wussten durch Kampf und Einsatz zu überzeugen. Hin und wieder traute man sich auch in die Offensive. Die Meggenhofner konnten aber bei ihren Kontern nicht wirklich gefährlich werden. In Minute 25 erspielte sich der UFC PTA die erste richtig gute Gelegenheit. Nach einem Gestocher im 16er gelangt der Ball zu Sturm, der diesen an die Stange setzte. Keine fünf Minuten später brannte es wieder vor dem Gehäuse von Gästegoalie Schiller. Bei einem Schuss von Bekanovic war der Keeper schon überwunden, jedoch wurde der Ball noch von der Linie gekratzt. So ging es, aus Sicht der Heimelf, mit einem unglücklichen Remis in die Halbzeitpause.

Drei Tore binnen 16 Minuten - UFC PTA zeigt Meggenhofen Grenzen auf

Offensichtlich fand Tranier Troppmair in der Kabine die richtigen Worte, denn der UFC kam schwunvoll aus der Pause. Nach ein paar gelungenen Aktionen belohnten sich die Heimischen dann endlich für ihren Aufwand. In Minute 60 war es Duba, der Schiller per Kopf keine Chance ließ. Nach einem hohen Ball in den 16er stand Duba goldrichtig und nickte vom 5er Eck ein. Nach dem 1:0 waren die Gäste sichtlich geschockt und keine 10 Minuten später klingelte es erneut. Bekanovic wird im 16er freigespielt und der lässt mit seinem Schuss aus etwa 8 Metern zentral vor dem Tor dem Goalie keine Chance. Den Schlusspunkt dieser ereignisreichen Viertelstunde setzte Sturm. Er erhöhte mit einem satten Schuss aus etwa 16 Metern auf 3:0 und sorgte so für den Endstand. Die Meggenhofner konnten das Tempo nicht mehr anziehen und so blieb es bei diesem Spielstand und der UFC PTA feierte eine verdiente Herbsmeisterschaft vor heimischem Publikum.

Manuel Pögl, Sportlicher Leiter UFC PTA:

"Es war das erwartet schwierige Spiel. Bis zum 1:0 waren sie kämpferisch sehr gut. Meggenhofen hat das eindrucksvoll bewiesen, dass sie gut kämpfen können. Ich bin mir sicher, dass unser Gegner von da hinten rauskommen wird, da sie nicht aufgetreten sind wie ein Tabellenschlusslicht. Wir haben uns aber schlussendlich für eine überragende Herbstsaison mit dem Herbstmeistertitel belohnt."



Foto: Reinhard Schröckelsberger

