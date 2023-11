Überraschung gelungen: ATSV Zipf siegt zum Hinrundenabschluss in Rottenbach!

Details Montag, 13. November 2023 15:08

Mit 1:2 verlor die Union Rottenbach am vergangenen Sonntag zu Hause gegen den ATSV Zipf. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Rottenbach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Mit einem Sieg hätten die Rottenbacher die Herbstsaison punktgleich mit Herbstmeister UFC PTA auf Platz zwei abschließen können.

Zipf trifft zu den wichtigen Zeitpunkten

Die Gastgeber erwischten einen Blitzstart ins Spiel und trafen in der ersten Minute zur frühen Führung. In der Phase vor der Pause lag dann ein Treffer der Gäste in der Luft, nach zwei vergebenen Großchancen fiel dieser letztlich auch: Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Eren Tokat auf Seiten des ATSV Zipf das 1:1 (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Für den ATSV Zipf endete das Spiel, bei dem sich fast alle mit einem Unentschieden als Endstand arrangiert hatten, doch noch mit einem Sieg, weil Andreas Berger in der Nachspielzeit erfolgreich war. Am Schluss gewann der ATSV Zipf gegen die Union VTA Rottenbach.

Zahlen und Fakten

Nach 13 absolvierten Begegnungen nimmt die Union Rottenbach den vierten Platz in der Tabelle ein. Sieben Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Rottenbach momentan auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte die Union VTA Rottenbach nur sieben Zähler.

Der ATSV Zipf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast muss den Kampf um den Klassenverbleib in der Rückrunde vom zehnten Platz angehen. In dieser Saison sammelte der ATSV Zipf bisher fünf Siege und kassierte acht Niederlagen.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2024 empfängt die Union Rottenbach dann im nächsten Spiel den Gallspacher SK 1932, während der ATSV Zipf am gleichen Tag gegen den SV Fenastra Krenglbach das Heimrecht hat.

1. Klasse Mitte-West: Union VTA Rottenbach – ATSV Zipf, 1:2 (1:1)

94 Andreas Berger 1:2

44 Eren Tokat 1:1

1 Elias Kroiss 1:0

