Winter blüht zum Frühjahrs-Auftakt auf: TSV Frankenburg lässt gegen SV Kallham nichts anbrennen

Im Rahmen der 14. Runde der 1. Klasse Mitte-West war am gestrigen Sonntag der SV Kallham zu Gast beim TSV Frankenburg. In der Tabelle stehen die beiden Teams unmittelbar neben einander, was eigentlich auf eine spannende Partie hindeuten sollte. Am Ende war es dennoch eine recht eindeutige Angelegenheit, brachten sich die Hausherren früh in sicheres Fahrwasser und fuhren den Sieg letztlich ungefährdet nach Hause.

Start nach Maß dank Winter-Doppelpack

Die Hausherren erwischten einen wahren Traumstart in diese Partie: Bereits in der zweiten Spielminute kombinierte man sich über die rechte Seite nach vorne, Dominik Streicher bediente Harald Winter in der Mitte, der mühelos zum 1:0 einschob. Nur drei Minuten später hätte man die Führung auch bereits ausbauen können, Manuel Mitterlindner ließ seine Riesengelegenheit aber liegen und fand in Kallham-Keeper Pascal Großalber aber ungenützt. In Minute zwölf war es dann doch so weit, vollstreckte abermals Winter – diesmal nach einem Angriff über den linken Flügel – und stellte auf 2:0 aus Sicht der Gastgeber. Die Müller-Truppe war klar die bessere Mannschaft und hatte in Durchgang eins sogar noch einen Treffer parat. Über Manuel Kienberger und Dominik Streicher gelangte die Kugel zu Sandro Plakolm, der in Minute 32 für die frühe Vorentscheidung sorgte.

Spannung lässt nach

Nach der actionreichen ersten Hälfte flachte die Partie in den zweiten 45 Minuten etwas ab. Die Frankenburger mussten nicht mehr, die Gäste intensivierten zwar die Bemühungen, fanden großteils aber kein richtiges Rezept, um in die Partie zurück zu kommen. So sahen die Zuseher vereinzelt auf beiden Seiten gute Chancen, großteils mussten sie sich aber mit Halbchancen und Ballbesitzspiel zufrieden geben. Die Hausherren hätten gut und gerne noch einen drauf legen können, verspürten aber auch nicht mehr den riesen Offensivdrang und fuhren die Partie letztlich ungefährdet nach Hause.

Am nächsten Sonntag reist der TSV Frankenburg zur Union Meggenhofen, zeitgleich empfängt der SV DSV Road Kallham die Union VTA Rottenbach.

Stimme zum Spiel

Sebastian Burgstaller (Sportlicher Leiter TSV Frankenburg):

„Mit dem 3:0 hatten wir einen Auftakt nach Maß und konnten uns für die Hinspiel-Niederlage in Kallham revanchieren."

Die Besten: Manuel Kienberger, Dominik Streicher, Harald Winter (alle Frankenburg

1. Klasse Mitte-West: TSV Baugruppe Schmid Frankenburg – SV DSV Road Kallham, 3:0 (3:0)

32 Sandro Plakolm 3:0

12 Harald Winter 2:0

2 Harald Winter 1:0

Details

