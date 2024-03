SV Krenglbach übernimmt nach Sieg gegen Offenhausen den Platz an der Sonne

Details Samstag, 23. März 2024 18:59

Am gestrigen Freitagabend war der SC Offenhausen zu Gast bei Tabellenführer SV Krenglbach. Für die Krenglbacher ging es darum, weiterhin an die guten Leistungen aus dem Herbst anzuknüpfen und zumindest vorzeitig die Tabellenführung zu übernehmen – dies gelang letztlich, nicht nur vorzeitig: Nach der Niederlage des SV Eberschwang gegen Neukirchen lächelt man mit einem Punkt Vorsprung von Platz eins.

Früher Dranga-Treffer

Die Krenglbacher konnten von Beginn an den Erwartungen gerecht werden: Man war in Durchgang eins die munterere, spielfreudigere Mannschaft und ging bereist früh in Führung. Nach mustergültiger Vorarbeit von Marius Fanatan drückte Jakub Dranga dessen Stanglpass mühelos über die Linie (19.). Wenige Minuten zuvor hätte Krenglbachs Moritz Preisinger schon auf 1:0 stellen können, vergab aber aus ähnlicher Position kläglich. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte fokussierten sich die Hausherren vorwiegend, die Kugel in den eigenen Reihen zu halten, während die Offenhausener sich mit aller Kraft dagegen stemmten. Kurz vor dem Pausenpfiff hatten die Heimischen nach einem Eckball noch einmal die große Gelegenheit, ihre Führung auszubauen, ließen aber auch diese ungenützt.

Anschlusstreffer sorgt für spannende Schlussphase

Nach dem Seitenwechsel änderte sich nicht viel an der Spielcharakteristik. Nach wie vor sahen die Zuseher Ballbesitzfußball, den vor allem die Krenglbacher pflegten, ohne über weite Strecken ihre Angriffe aber konkretisieren konnten. In Minute 58 machten sich die Bemühungen aber doch bezahlt: Nach einem geblockten Schuss von Fanatan kam Varga zum Abschluss, den Offenhausen-Keeper Manfred Rader zwar abwehren konnte, beim Nachschuss von Luca Hofbauer aber machtlos war. Infolgedessen wachten die Gäste zunehmend auf und markierten auch prompt den Anschlusstreffer. Nach einem schön-herausgespielten Angriff über die rechte Seite köpfte Levente Varga zum 1:2 ein (69.). In der Schlussphase zeigte sich der SC besonders gefährlich bei Standards, besonders wenn Sturmtank Tim Carstens an die Kugel kam brannte es bei Freistößen und Ecken im Krenglbacher Strafraum. Der Ausgleich blieb trotz aller Brenzligkeit aber aus.

Nächster Prüfstein für den SV Fenastra Krenglbach ist der Gallspacher SK 1932 (Samstag, 17:30 Uhr). Der SC Offenhausen misst sich am selben Tag mit der SPG Taufkirchen/Michaelnbach (15:30 Uhr).

Stimme zum Spiel

Andreas Wolfsberger (Sektionsleiter SV Krenglbach):

„Über weite Strecken war das ein verdienter Sieg. Wir waren nach dem 1:2 ein wenig unter Schock und haben nicht mehr ordentlich fertig gespielt. Wir sind aber froh, dass wir so einen guten Start gehabt haben. Wir sind hoch-zufrieden mit den ersten beiden Spielen und Ergebnissen."

Die Besten: Bernhard Steiner, Marius Fanatan, Jakub Dranga (alle Krenglbach)

1. Klasse Mitte-West: SV Fenastra Krenglbach – Sportclub Offenhausen, 2:1 (1:0)

69 Levente Varga 2:1

58 Luca Hofbauer 2:0

19 Jakub Dranga 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.