Eberschwang dominiert Meggenhofen mit einem klaren 4:0 Sieg

Details Sonntag, 05. Mai 2024 11:55

In einem packenden Fußballmatch setzte sich der SV Eberschwang mit einem beeindruckenden 4:0 gegen Union Meggenhofen durch. Von Beginn an zeigten die Eberschwanger eine dominante Leistung und sicherten sich so drei wichtige Punkte. Die Gastgeber nutzten ihre Chancen konsequent und ließen den Gästen aus Meggenhofen kaum Raum zur Entfaltung.

Frühe Führung und dominante erste Halbzeit

Der SV Eberschwang legte einen Blitzstart hin und erzielte bereits in der 17. Minute das erste Tor des Spiels. Roland Moser köpfte zum 1:0 ein und setzte damit früh ein Zeichen. Die Eberschwanger blieben weiter am Drücker und verdoppelten in der 27. Minute ihren Vorsprung. Jonas Korntner, nach einer gefühlvollen Flanke von Christian Bamminger, brachte den Ball mit dem Kopf im Tor der Gäste unter und machte das 2:0. Die Heimmannschaft zeigte sich überlegen und ging mit einem verdienten 2:0 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Eberschwang setzt den Schlusspunkt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich energisch wie die erste endete. Bereits in der 53. Minute baute der SV Eberschwang seine Führung weiter aus. Christian Bamminger nutzte einen präzisen Steilpass und traf eiskalt zum 3:0. Die Meggenhofner hatten sichtlich Mühe, ins Spiel zu finden und konnten kaum gefährliche Akzente setzen. Den Schlusspunkt setzte Jonas Korntner in der 56. Minute, der nach einem starken Solo und einer geschickten Vorarbeit von Ondrej Safranek den Ball zum 4:0 Endstand im Netz der Gäste versenkte. Trotz einiger Wechsel und Bemühungen von Union Meggenhofen, ins Spiel zurückzukommen, blieb der SV Eberschwang dominant und ließ bis zum Schlusspfiff in der 94. Minute nichts mehr anbrennen.

Die Eberschwanger zeigten eine geschlossene Mannschaftsleistung und unterstrichen ihre Ambitionen in dieser Saison. Union Meggenhofen hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu aufstellen, um in den kommenden Spielen wieder punkten zu können. Der SV Eberschwang feiert einen wohlverdienten Sieg und blickt optimistisch auf die nächsten Herausforderungen.

1. Klasse Mitte-West: Eberschwang : Meggenhofen - 4:0 (2:0)

56 Jonas Korntner 4:0

53 Christian Bamminger 3:0

27 Jonas Korntner 2:0

17 Roland Moser 1:0

