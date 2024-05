Souveräner Sieg für SV Krenglbach im Duell gegen TSV Frankenburg

Details Samstag, 18. Mai 2024 17:27

In einer spannenden Begegnung der 23. Runde der 1. Klasse Mitte-West konnte sich der SV Krenglbach mit einem klaren 2:0 gegen den TSV Frankenburg durchsetzen. Obwohl das Wetter und die Stimmung in Frankenburg bombastisch waren, konnte das Heimteam nicht die nötigen Akzente setzen, um das Spiel zu ihren Gunsten zu entscheiden.

Früher Rückschlag für die Frankenburger

Das Spiel begann mit hoher Energie und bereits in der 2. Minute musste der TSV Frankenburg einen schweren Schlag hinnehmen. Jakub Dranga, der Stürmer des SV Krenglbach, nutzte eine Unachtsamkeit in der Frankenburger Verteidigung und schob den Ball zum frühen 0:1 in das Netz. Trotz dieses frühen Rückstands versuchte Frankenburg sofort zu reagieren. Die nächsten Minuten zeigten ein Team, das entschlossen war, das Spiel zu drehen. Sie kreierten mehrere gute Chancen, scheiterten jedoch entweder am gegnerischen Torwart oder an der eigenen Abschlussschwäche.

Kontroverser Elfmeter verdoppelt die Führung für Krenglbach

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 45. Minute, fiel dann das zweite Tor für die Gäste. Ein von den Krenglbachern geschossener Elfmeter, ausgeführt von Toni Bujak, führte zum 0:2. Dieser Elfmeter, von den Zuschauern und Spielern kontrovers diskutiert, da sie ein vorausgegangenes Abseits gesehen haben wollen, ließ die Stimmung im Georg Kettl Stadion kippen. Die Frankenburger gingen mit einem Zwei-Tore-Rückstand in die Halbzeit.

In der zweiten Hälfte dominierten weiterhin die Gäste, doch Frankenburg gab nicht auf. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten, wollte der Ball einfach nicht ins Tor der Krenglbacher. In der 71. Minute schien das Spiel lediglich vor sich hin zu plätschern, ohne dass sich am Ergebnis etwas änderte. Die Frustration im Lager der Frankenburger wuchs, was in der 87. Minute in einer roten Karte für Lukas Maringer gipfelte, nach einem Foul, das viele als normale Spielhandlung sahen.

Die Schlussminuten des Spiels boten keine großen Höhepunkte mehr, und der SV Krenglbach verwaltete die Führung bis zum Abpfiff souverän. Mit diesem 2:0-Auswärtssieg stärken die Krenglbacher ihre Position in der Liga.

Das Spiel endete somit mit einer Enttäuschung für den TSV Frankenburg, die trotz eines engagierten Auftritts und einer soliden Teamleistung leer ausgingen. Der SV Krenglbach hingegen konnte mit einer effektiven Leistung und etwas Glück alle drei Punkte mit nach Hause nehmen.

1. Klasse Mitte-West: Frankenburg : Krenglbach - 0:2 (0:2)

45 Toni Bujak 0:2

2 Jakub Dranga 0:1

