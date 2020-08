Blaue Elf Wels in letzter Minute mit dem Arbeitssieg

Details Montag, 24. August 2020 16:40

Der ASK Blaue Elf Wels verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg gegen den Sportclub Offenhausen. Hundertprozentig überzeugen konnte die Blaue Elf Wels dabei jedoch nicht, gereicht hat es trotzdem.

Die erste Möglichkeit der Partie eröffnet sich für Sebastian Rathmayr, er kann seine Mannen aber nicht in Führung bringen. Die Gäste drücken trotzdem weiter auf den Treffer, Offenhausen tut sich in dieser Phase schwer aus der eigenen Hälfte zu kommen. Dann geht der SC Offenhausen in der 29. Minute plötzlich in Führung. Nachdem die Hausherren etwas aktiver geworden sind nutzt Florian Stürzlinger die erste richtige Gelegenheit voll aus und macht den Treffer. Die Blaue Elf lässt aber nicht locker und kommt zu weiteren Chancen. Ganz knapp ist es bei einem Kopfball von Rathmayr, der an der Stange landet. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite.

Gleich nach Wiederanpfiff die nächste Riesenchance für die Gäste. Matej Zulj scheitert im Eins gegen Eins an Manfred Rader. Wenige Sekunden später war es dann soweit, Pascal Rohrhuber versenkte den Ball in der 48. Minute im Netz von Offenhausen. Rohrhuber lässt die gesamte Abwehr des Sportclubs alt aussehen und schiebt trocken ein. Dass die Blaue Elf Wels in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war der Verdienst von Sebastian Rathmayr, der in der 80. Minute zur Stelle war und somit doch noch seinen Treffer machte. Am Ende schlug der ASK Blaue Elf Wels den Sportclub Offenhausen auswärts.

Neben dem SC Offenhausen gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht.

Die Blaue Elf Wels ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer.

1. Klasse Mitte-West: Sportclub Offenhausen – ASK Blaue Elf Wels, 1:2 (1:0)

29 1:0 Florian Stuerzlinger

48 1:1 Pascal Rohrhuber

80 1:2 Sebastian Rathmayr

