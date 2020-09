Blaue Elf Wels dominiert weiterhin

Details Sonntag, 13. September 2020 12:30

Der ASK Blaue Elf Wels kannte mit seinem hoffnungslos unterlegenen Gegner keine Gnade und trug einen 7:0-Erfolg davon. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der Tabellenführer wurde der Favoritenrolle gerecht.

DAZN: Champions & Europa League, Top-Fußball live - jetzt Gratismonat starten

Ohne zu zögern übernahmen die Hausherren die Kontrolle über die Partie. Sebastian Rathmayr brachte die Heimmannschaft in der zweiten Minute in Front. Marko Kovjenic erhöhte den Vorsprung der Blaue Elf Wels nach 31 Minuten auf 2:0. Die Nummer sieben der Heimischen trat einen Freistoß aus großer Distanz direkt in die Maschen. Mit einem schnellen Hattrick (35./39./41.) zum 5:0 schockte Rathmayr den SV Europlan Pram. In der ersten Hälfte bot der Gastgeber einen glanzvollen Auftritt dar, deshalb konnte man eine eindeutige Führung anschreiben, als der Schiedsrichter diese beendete.

Keine Gnade

Den Vorsprung der B.Elf Wels ließ Rade Dzajic in der 53. Minute anwachsen. Dusan Majkic besorgte in der Schlussphase schließlich den siebten Treffer für den ASK Blaue Elf Wels (77.). Mit dem Spielende fuhr die B.Elf Wels einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für den SV Pram klar, dass gegen die Blaue Elf Wels heute kein Kraut gewachsen war.

Der ASK Blaue Elf Wels konnte sich gegen den SV Europlan Pram auf eine durchschlagskräftige Offensive verlassen und mischt in der Tabelle weiter um die besten Plätze mit. Mit nur einem Gegentor stellt die Blaue Elf Wels die sicherste Abwehr der Liga. Die Blaue Elf Wels setzt den furiosen Saisonstart fort und hat nun schon fünf Siege auf dem Konto.

Pram steht mit sieben Zählern in der Mitte des Klassements. Die sieben Gegentreffer ruinieren die bisher eigentlich gute Bilanz der Gäste, sodass man nun doppelt so viele Gegentreffer wie geschossene Tore zählt.

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – SV Europlan Pram, 7:0 (5:0)

2 1:0 Sebastian Rathmayr

31 2:0 Marko Kovjenic

35 3:0 Sebastian Rathmayr

39 4:0 Sebastian Rathmayr

41 5:0 Sebastian Rathmayr

53 6:0 Rade Dzajic

77 7:0 Dusan Majkic

S2F: Bitcoin auf dem Weg zu 100.000 $ bis Ende 2021?