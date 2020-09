Union Meggenhofen beendet gegen Offenhausen die Negativserie

Details Montag, 14. September 2020 22:40

Die Union Meggenhofen erteilte dem Sportclub Offenhausen eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Meggenhofen. Damit konnten die Gäste nun endlich ihren ersten Dreier anschreiben.

Meggenhofen geriet schon in der ersten Minute in Rückstand, als Kristian Gavric das schnelle 1:0 für den SC Offenhausen erzielte. Ein perfekter Start, der eine Viertelstunde später aber relativiert wurde. In der 16. Minute erzielte Krisztian Beregszaszi das 1:1 für die Union Meggenhofen. Tobias Voithofer machte in der 21. Minute das 1:2 des Gasts perfekt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Richard Bodnar den Vorsprung der U. Meggenhofen auf 1:3 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Meggenhofen legt weiter nach

Nach dem Seitenwechsel legten die Gäste noch einmal richtig los. Keine zehn Minuten waren in der zweiten Hälfte gespielt, da legte Andreas Oberroither das 1:4 nach. Voithofer und Bodnar konnten sich in Hälfte zwei erneut in die Torschützenliste eintragen und machten mit ihrem Doppelpack das 1:6 perfekt. Die Union Meggenhofen überrannte Offenhausen förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Der Sportclub Offenhausen findet also auch im "Keller-Duell" nicht aus der Miesere und hängt weiter hinten drinnen. Der SC ist nun nach fünf Runden die einzige Mannschaft ohne einen Sieg.

Für Meggenhofen bedeutet der Erfolg in Offenhausen den ersten Saisonsieg. Von der unteren Hälfte konnte man sich damit aber noch nicht absetzen. In der engen Tabelle fehlen aber nicht mehr viele Punkte auf das Mittelfeld, was nächste Woche mit Sicherheit das Ziel der Union ist.

1. Klasse Mitte-West: Sportclub Offenhausen – Union Meggenhofen, 1:6 (1:3)

1 1:0 Kristian Gavric

16 1:1 Krisztian Beregszaszi

21 1:2 Tobias Voithofer

45 1:3 Richard Bodnar

51 1:4 Andreas Oberroither

59 1:5 Tobias Voithofer

75 1:6 Richard Bodnar

