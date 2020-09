Erfolgsserie von Haag/Hausruck setzt sich gegen SV Pram fort [Video]

Details Montag, 21. September 2020 09:40

Haag/Hausruck hat die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis gestellt und dem SV Pram das Fell über die Ohren gezogen: Am Ende hieß es 1:5 für Haag am Hausruck.

Emir Muminovic witterte seine Chance und schoss den Ball zum 0:1 für Haag/Hausruck ein (10.): der Gastgeber bekam die Kugel nicht aus der Gefahrenzone, die Haager brachten die Kugel in den Sechzehner, wo Muminovic per Kopf zur Stelle war. Bereits in der 15. Minute erhöhte Senahid Bekanovic den Vorsprung des Gasts mit einem riskant geschossenem, aber erfolgreich verwandelten Elfmeter. Das 1:2 des SV Pram bejubelte David Pazmandi (25.), der nach einem langen Ball in die Box der Gäste zur Stelle war. Durch ein Eigentor von Johannes Korntner verbesserte Haag a.H. den Spielstand auf 3:1 für sich (31.). Mit der Führung für die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck ging es in die Kabine.

Haag macht den Sack zu

Mit einem schnellen Doppelpack (61./66.) zum 5:1 schockte Peter Trauner den SV Europlan Pram - zwei Mal wurde er nach einem Ballgewinn klasse von Bekanovic bedient, und schob trocken ein. Letztlich fuhr Haag/Hausruck einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Das Heimteam führt mit sieben Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Der Angriff ist beim SV Europlan Pram die Problemzone. Nur sechs Treffer erzielte der SV Pram bislang. Die bisherige Saisonbilanz des SV Europlan Pram bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten durchwachsen.

Nach sechs absolvierten Spielen stockte Haag a.H. sein Punktekonto bereits auf 13 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Offensiv sticht die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 17 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Die Saison von Haag/Hausruck verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von vier Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt.

1. Klasse Mitte-West: SV Europlan Pram – Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, 1:5 (1:3)

10 Emir Muminovic 0:1

15 Senahid Bekanovic 0:2

25 David Pazmandi 1:2

31 Eigentor durch Johannes Korntner 1:3

61 Peter Trauner 1:4

66 Peter Trauner 1:5

