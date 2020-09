Meggenhofen versetzt SV Kallham nächste Pleite

Details Montag, 28. September 2020 11:05

Die U. Meggenhofen verbuchte einen 2:1-Arbeitssieg gegen den SV Kallham. Hundertprozentig überzeugen konnte Meggenhofen dabei jedoch nicht.

In Hälfte eins bekamen die Zuschauer eine etwas zerfahrene Partie zu sehen. So richtig traute sich niemand nach vorne, zu riskant war es in einen Konter zu laufen. Die wenigen Chancen und Halbchancen wussten dann die Hintermänner zu verhindern. Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen.

Nervenaufreibende Schlussphase

Lange Zeit hielten beide Mannschaften hinten die Null. Das änderte sich, als Michael Doblhofer mit seinem Treffer für den SV Kallham die turbulente Schlussphase einläutete (81.). Für das erste Tor der Union Meggenhofen war Richard Bodnar verantwortlich, der in der 88. Minute das 1:1 besorgte. Die spielentscheidende Rolle nahm Michael Kirchberger ein, der kurz vor knapp für die Heimmannschaft zum Führungstreffer bereitstand (90.). Schließlich sprang für die U. Meggenhofen gegen den SV Kallham ein Dreier heraus.

Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen hat die Union Meggenhofen derzeit auf dem Konto. Meggenhofen ist seit drei Spielen unbezwungen.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SV Kallham. Man kassierte bereits 22 Tore gegen sich. Mit nun schon fünf Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des Schlusslichts alles andere als positiv. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim SV Kallham noch ausbaufähig.

1. Klasse Mitte-West: Union Meggenhofen – SV Kallham, 2:1 (0:0)

81 Michael Doblhofer 0:1

88 Richard Bodnar 1:1

90 Michael Kirchberger 2:1