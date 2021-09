5:1! Haag/Hausruck deklassiert Blaue Elf Wels

Details Montag, 06. September 2021 07:28

Die Union Haag am Hausruck fügte in Runde vier der 1. Klasse Mitte-West dem ASK Blaue Elf Wels die erste Saisonniederlage hinzu. Die Elf von Josef Bögl konnte auf ganzer Länge überzeugen feierte schlussendlich einen 5:1-Auswärtssieg. Der ehemalige Bundesliga-Spieler und Headcoach der Gäste war sich dabei nicht zu schade und stellte sich aufgrund der schwierigen Personalsituation selbst auf und führte seine Mannschaft zum Sieg.

Vier Tore - Haag zeigt sich effizient in der Offensive

Nur vier Minuten nach Anpfiff klingelte es schon zum ersten Mal: Gerold Jedinger setzte sich auf rechten Seite durch und brachte einen Stanglpass zur Mitte. Dort lauerte Michael Falkensteiner und drückte das Leder über die Linie, 1:0 aus Sicht der Gäste. In der elften Spielminute folgte bereits der Doppelschlag. Peter Trauner war stand nach einem Eckball goldrichtig und köpfte zum 2:0 ein. Die Hausherren schienen bedient, Pascal Rohrhuber erhöhte unabsichtlich per Eigentor auf 3:0 (25.). In der 29. Spielminute hatten auch die heimischen Fans den ersten Grund zum jubeln: Sebastian Rathmayr wird nach einem indirekten Freistoß von einem Mitspieler in Szene gesetzt und verkürzt auf 1:3. Zur Halbzeit hatte sich die Bögl-Elf einen komfortablen Vorteil verschafft, von einer Entscheidung war jedoch noch nicht zu sprechen.

Trauner schnürt Doppelpack - Gäste lassen nichts anbrennen

Bis zur 66. Spielminute mussten sich die 120 angereisten Fußballfans auf den nächsten Tagestreffer gedulden. Wieder stand Peter Trauner im Mittelpunkt: der Offensivakteur der Gäste schnappte sich das Spielgerät, tankte sich an der Welser Hintermannschaft vorbei und schloss staubtrocken zum 4:1 ab. In Minute 93 machte Thomas Wasner den Kantersieg perfekt. Der eingewechselte Flügelspieler setzte sich auf der Außenbahn durch, zog nach innen und brachte den Ball eiskalt im kurzen Eck unter. Schlussendlich feierte die Union Haag/Hausruck einen verdienten Sieg und lacht nach dem vierten Spieltag von der Tabellenspitze. Die Blaue Elf Wels muss hingegen die erste Saisonniederlage einstecken und fällt auf Platz 5 herab.

Stimme zum Spiel

Josef Bögl (Trainer Union Haag/Hausruck):

„Wir trainieren fleißig, hatten heute auch wieder Ausfälle zu verkraften aber ich will nicht jammern. Wir haben einfach das Glück, dass wir gut trainieren und es spielen Spieler die eine ehrliche Einstellung zum Fußball haben. Wir versuchen mit einer hohen Mannschaftstaktik jedes Spiel anzugehen, und vielleicht am Ende sogar als Sieger vom Platz zu gehen. Wir haben keine Stars in der Mannschaft, wir leben von der ehrlichen Einstellung. Das hat bis jetzt gereicht und so tun wir auch weiter."

Die Besten:

Union Haag/Hausruck: Peter Trauner (ST), Gerold Jedinger (RM), Denis Memisevic (ZDM)

Blaue Elf Wels: Sebastian Rathmayr (ST), Dusan Majkic (ST)

