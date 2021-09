Taufkirchen/Trattnach dank Pauzenberger-Doppelpack an der Tabellenspitze

Details Samstag, 11. September 2021 19:02

Die Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach konnte auch in Runde vier der 1. Klasse Mitte-West gegen die Union Meggenhofen überzeugen und fuhr einen knappen 2:1-Sieg ein. 90 Zuschauer sahen eine spannende Partie und einen überragenden Stefan Pauzenberger, der seine Mannschaft fast im Alleingang zum Sieg schoss.

Frühe Führung: Traumtor von Pauzenberger

Bereits vier Minuten nach Anpfiff musste Gästetorwart Maximilian Köllerer hinter sich greifen. Stefan Pauzenberger fasste sich ein Herz und hämmerte das Leder aus der Distanz in die Maschen, Traumtor! Die Partie plätscherte fortan vor sich hin. Die Gastgeber hatten in Durchgang eins einige Chancen um die Führung auszubauen und hatten Glück, dass der Querbalken sie vor dem Ausgleich bewahrte. Zum Halbzeitpfiff hatte sich die Union Taufkirchen einen kleinen Vorsprung verschafft, der Ausgang der Partie war jedoch noch nicht hervorzusagen.

Meggenhofen drückt in Hälfte zwei, Pauzenberger schnürt Doppelpack

„Je länger das Spiel ging, desto mehr mussten wir zittern.", schildert Taufkirchen-Sektionsleiter Thomas Ecker. Trotzdem war es seine Mannschaft, die in Minute 58 die Führung ausbaute. Stefan Pauzenberger verwertete einen Freistoß von der rechten Seite und sorgte mit seinem zweiten Tagestreffer für das 2:0. Die Antwort der Union Meggenhofen ließ nicht lange auf sich warten. Sieben Minuten später verschätzt sich Heimgoalie Grasl bei einer Flanke, Patrick Payrhuber ist zur Stelle und markiert den Anschlusstreffer. Die Gäste pochten nun auf den Ausgleich, blieben jedoch schlussendlich gegen defensivstarke Gastgeber erfolglos.

Stimme zum Spiel

Thomas Ecker (Sektionsleiter Union Taufkirchen/Trattnach):

„Das Spiel war diesmal von unserer Seite nicht so gut wie die letzten zwei Partien gegen Gallspach und Krenglbach. Gestern haben wir eben nicht so gut performt, konnten jedoch die drei Punkte einfahren. Wir haben es am Ende routiniert runtergespielt mit unserer guten Defensive. Unser Ziel ist es uns unter den ersten vier-fünf zu platzieren und derzeit sind wir zufrieden mit der aktuellen Situation."

Die Besten:

Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach: Akin Öztürk (ZDM), Stefan Pauzenberger (ZM)

Union Meggenhofen: Maximilian Köllerer (TW)

1. Klasse Mitte-West: Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach – Union Meggenhofen, 2:1 (1:0)

4 Stefan Pauzenberger 1:0

58 Stefan Pauzenberger 2:0

65 Patrick Payrhuber 2:1

