Blaue Elf Wels lässt in Eberschwang nichts anbrennen - 4:0 Erfolg!

Details Sonntag, 17. Oktober 2021 22:19

Der SV Eberschwang blieb gegen den ASK Blaue Elf Wels chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Die Blaue Elf Wels hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte der Gast alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Pascal Rohrhuber führte dabei vor 120 Zuschauern im Sportzentrum Eberschwang sein Team mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße.

Der erste Treffer fiel in der 29. Spielminute. Pascal Rohrhuber war zur Stelle und markierte seinen ersten Tagestreffer. In der Folgephase der ersten Hälfte gelang es keiner Mannschaft vor dem Tor zwingend zu werden. Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte die B.Elf Wels somit einen knappen Vorsprung herausgespielt. Rohrhuber schnürte nach Wiederanpfiff mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (58.). Dusan Majkic überwand kurz darauf den gegnerischen Schlussmann zum 3:0 für den ASK Blaue Elf Wels (72.). Milan Perac stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Endstand von 4:0 für die Blaue Elf Wels her (89.). Ein starker Auftritt ermöglichte der B.Elf Wels am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Eberschwang.

Der SV Eberschwang befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen den ASK Blaue Elf Wels weiter im Abstiegssog. Im Sturm von Eberschwang stimmt es ganz und gar nicht: Zehn Treffer konnte er in dieser Saison erst erzielen. Zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat die Heimmannschaft derzeit auf dem Konto. Der SV Eberschwang überließ den Gegnern in den letzten fünf Spielen jede Menge Punkte und sicherte sich nur einen Sieg.

Die Blaue Elf Wels setzt sich mit dem Dreier im oberen Tabellendrittel fest. Die Offensive der B.Elf Wels in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Eberschwang war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 23-mal schlugen die Angreifer des ASK Blaue Elf Wels in dieser Spielzeit zu. Die bisherige Spielzeit der Blaue Elf Wels ist weiter von Erfolg gekrönt. Die B.Elf Wels verbuchte insgesamt fünf Siege und zwei Remis und musste erst zwei Niederlagen hinnehmen. Mit vier Siegen in Folge ist der ASK Blaue Elf Wels so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am nächsten Sonntag reist der SV Eberschwang zum SV Kallham, zeitgleich empfängt die Blaue Elf Wels den SV Europlan Pram.

1. Klasse Mitte-West: SV Eberschwang – ASK Blaue Elf Wels, 0:4 (0:1)

29 Pascal Rohrhuber 0:1

58 Pascal Rohrhuber 0:2

72 Dusan Majkic 0:3

89 Milan Perac 0:4

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!