Doppelter Daudbasic schießt Pram zum Sieg!

Details Montag, 08. November 2021 22:49

In der letzten Runde der 1. Klasse Mitte-West gastierte der SV Pram bei der Union Taufkirchen/Trattnach. In einem sehenswerten Duell trennten sich die Kontrahenten schlussendlich mit einem knappen 1:2. Die Partie blieb bis zum Schluss spannend, ein in Topform agierender Rene Laher, Schlussmann des SV Pram, hielt die Gäste jedoch im Spiel und parierte kurz vor Schluss noch einen Strafstoß.

Daudbasic zum ersten

Die erste Viertelstunde gehörte ganz klar den Gästen. In der 13. Spielminute wurde Hermann Humer im heimischen Strafraum gelegt - Schiedsrichter Florian Klaffenböck zeigte auf den Punkt, Elfmeter! Rasim Daudbasic trat an und verwertete den fälligen Strafstoß mit Bravour - 1:0 für den SV Pram. Die beste Chance auf den Ausgleich hatte wohl Daniel Linka nur vier Minuten später, der konnte seine Gelegenheit jedoch nicht nutzen und verfehlte nach perfektem Zuspiel das Gehäuse aus kurzer Distanz. In der Folgephase flachte die Partie etwas ab, auf beiden Seiten schlich sich immer wieder der Fehlerteufel ein, ein richtiges Fußballspiel war kaum mehr zu erkennen. So traten die Teams mit einem Zwischenstand von 0:1 aus Sicht der Hausherren den Kabinengang an.

Laher avanciert zum Matchwinner

Die Pramer starteten gut in Durchgang zwei, fanden auch nur 60 Sekunden nach dem Seitenwechsel die erste gute Gelegenheit vor. Florian Bichler gelang es dabei zwar Taufkirchen-Keeper Pimmingsdorfer zu verladen, kurioserweise jedoch nicht die Kugel im Gehäuse unterzubringen. Es bewahrheitete sich folglich die alte Fußballweisheit "Wer die Tore nicht macht, wird hinten bestraft". Marko Pavlovic war nach einem unsauber abgewehrten Ball zur Stelle und staubte zum Ausgleich ab (60.). Die etwa 71 erschienenen Zuschauer bekamen obendrein noch eine höchst-unterhaltsame Schlussphase geboten. Erst schnürte Daudbasic seinen Doppelpack per Freistoß (81.), dann gab es einen Aufreger auf der anderen Seite. Nur vier Minuten nach dem Rückschlag raffte sich die Ulrich-Elf auf und bekam einen Elfmeter zugesprochen. Es schlug die Stunde des Rene Laher, der Schlussmann der Gäste parierte den Penalty und sicherte seinem Team die drei Punkte.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 20.03.2022 empfängt Taufkirchen/Tratt. dann im nächsten Spiel den Sportclub Offenhausen, während der SV Europlan Pram am gleichen Tag beim ESV Intersport Wels antritt.

Stimme zum Spiel

Rene Erkner Sacherl (Trainer SV Pram):

„Im Großen und Ganzen war die Partie nicht auf hohem Niveau. In der ersten Halbzeit waren wir ein bisschen besser, in der zweiten Halbzeit war es dann ein ausgeglichenes Spiel. Für uns ist der Sieg dann in Ordnung gegangen."

Die Besten:

SV Pram: Rasim Daudbasic (LF), Rene Laher (TW)

Union Taufkirchen/Trattnach: Marko Pavlovic (ST), Daniel Linka (LF)

1. Klasse Mitte-West: Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach – SV Europlan Pram, 1:2 (0:1)

13 Rasim Daudbasic 0:1

60 Marko Pavlovic 1:1

81 Rasim Daudbasic 1:2

