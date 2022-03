Krenglbach schockt Haag früh und triumphiert im Nachtragsspiel

Details Montag, 14. März 2022 20:10

Am gestrigen Sonntagabend begrüßte der SV Krenglbach die Union Haag/Hausruck. Nach langer Winterpause starteten die Teams mit einem Nachtragsspiel, in welchem die Gäste im Vorfeld und auf dem Papier als Favorit galten. Diese Rolle schlussendlich in Zählbares umzumünzen, gelang den Haagern jedoch nicht - man unterlag auf fremdem Terrain durch einen frühen Treffer mit 1:0.

Krenglbacher verzeichnen klares Chancenplus in turbulenter erster Hälfte

Die 140 angereisten Zuschauer bekamen in Durchgang eins ein unterhaltsames Spiel geboten. Erst sechs Minuten gespielt, fiel bereits der erste Treffer. Ein Innenverteidiger der Gastgeber fälschte einen eigentlich zu weit geratenen Diagonalball unglücklich ab und servierte Robert Götzenberger das Spielgerät vor den Füßen, dieser fackelte nicht lange und knallte das Leder unhaltbar ins Kreuzeck, Prädikat Traumtor, Führung für den vermeintlichen Underdog. Die Hausherren machten munter weiter und versteckten sich nicht, kamen jedoch trotz guter Chancen mit etwas Pech nicht zum Torerfolg. In der 31. Spielminute bewahrte die Querlatte die Gäste vor dem nächsten Rückschlag, ehe die man etwa zehn Minuten später den Ball in letzter Not von der Linie kratzen konnte - der darauffolgende Nachschuss ging abermals aufs Gebälk - somit blieb es zum Pausentee bei einem für die Haager schmeichelhaften 1:0-Rückstand.

Haag nach dem Seitenwechsel voll am Drücker

Nach Wiederanpfiff wechselten die Teams die Rollen. Nun waren die in Durchgang eins schwächelnden Gäste in der Bringschuld und arbeiteten dran, die Partie zu ihren Gunsten zu drehen. „Spielerisch konnten wir in Halbzeit zwei nicht mehr so überzeugen, haben aber den Kampf angenommen.", schilderte Krenglbach-Coach Roland Neunherz. Die Union Haag/Hausruck drückte, konnte sich jedoch auch in einer hektischen Schlussphase nicht für ihre Ambitionen belohnen. Die Gastgeber hatten sogar die Chance den Sack zuzmachen, konnten aber in Minute 85 einen Konter nicht im gegnerischen Gehäuse unterbringen. Somit blieb es auch beim knappen 1:0-Sieg aus Sicht der Hausherren, die dank einer bärenstarken Leistung in Hälfte eins die Herbstsaison mit einem Sieg abschließen konnten.

Am nächsten Sonntag reist der SV Fenastra Krenglbach zum ASK Blaue Elf Wels, zeitgleich empfängt Haag/Hausruck die Union Meggenhofen.

Stimme zum Spiel

Roland Neunherz (Trainer SV Krenglbach):

„In Summe war es ein verdienter Sieg, das war von hinten bis vorne eine geschlossene Mannschaftsleistung, wo jeder seinen Teil zu den drei Punkten beigetragen hat."

Die Besten:

SV Krenglbach: Pauschallob für die ganze Mannschaft

Union Haag: Alexander Kaser (IV)

1. Klasse Mitte-West: SV Fenastra Krenglbach – Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, 1:0 (1:0)

6 Robert Götzenberger 1:0