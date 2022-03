Auftakt geglückt: Haag/Hausruck schießt Tore am laufenden Band

Details Montag, 21. März 2022 20:07

Die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck erteilte der Union Meggenhofen eine Lehrstunde: 6:1 hieß es am Ende für Haag/Hausruck. Haag a.H. hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatte das Heimteam alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Klare Angelegenheit in Durchgang zwei

Entgegen der Erwartungen ging zunächst der Underdog in Führung: Matthias Kirchberger brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der U. Meggenhofen über die Linie (12.). Senahid Bekanovic versenkte den Ball in der 35. Minute im Netz der Gäste. Ausgerechnet zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Cornel Carlos Coc für die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck zur Führung (44.). Zur Pause wusste Haag/Hausruck eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der zweiten Hälfte schalteten die Hausherren einen, wenn nicht sogar zwei, Gänge höher. Mit weiteren Toren von Michael Falkensteiner (63.), Emir Muminovic (75.) und Peter Trauner (83.) stellte Haag a.H. den Stand von 5:1 her. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Bekanovic, der das 6:1 aus Sicht der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck perfekt machte (89.) und seinen Doppelpack schnürte. Letztlich feierte Haag/Hausruck gegen Meggenhofen nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Haag a.H. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz. Bei der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal 13 Gegentoren stellt Haag/Hausruck die beste Defensive der 1. Klasse Mitte-West. Mit dem Sieg baute die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Haag a.H. acht Siege, zwei Remis und kassierte erst vier Niederlagen.

Die Union Meggenhofen findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Offensive der U. Meggenhofen zeigt sich bislang äußerst abschlussschwach – 13 geschossene Treffer stellen den schlechtesten Ligawert dar. Mit nun schon acht Niederlagen, aber nur zwei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten von Meggenhofen alles andere als positiv. Die Union Meggenhofen taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Am nächsten Sonntag reist Haag/Hausruck zur Union VTA Rottenbach, zeitgleich empfängt die U. Meggenhofen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt.

1. Klasse Mitte-West: Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck – Union Meggenhofen, 6:1 (2:1)

89 Senahid Bekanovic 6:1

83 Peter Trauner 5:1

75 Emir Muminovic 4:1

63 Michael Falkensteiner 3:1

44 Cornel Carlos Coc 2:1

35 Senahid Bekanovic 1:1

12 Matthias Kirchberger 0:1