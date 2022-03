SV Krenglbach gewinnt dank Niedersüss-Hattrick umkämpftes Torfestival

Details Montag, 28. März 2022 19:17

Der SV Fenastra Krenglbach und der SV Kallham boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 4:3. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Das Hinspiel hatte der SV Krenglbach knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Ewiges Hin und Her nimmt erst kurz vor Schluss ein Ende

Das 1:0 in der zweiten Minute brachte den SV Kallham direkt nach Anpfiff in Front, Gergö Istvan Olajos hieß der Übeltäter. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, nur zwei Minuten später war Alexander Niedersüss zur Stelle und glich aus. Die Gastgeber waren damit noch nicht fertig, Marius Andrei Fanatan versenkte die Kugel wenig später schon zum 2:1 (18.). Ähnlich wie zuvor, ließ auch der Gegenschlag nicht lange auf sich warten. Der SV Kallham brachte das Netz in der 31. Minute für den Ausgleich zum Zappeln, wieder war Olajos erfolgreich. Der SV Fenastra Krenglbach witterte seine Chance und schoss den Ball zum 3:2 ein (37.), Niedersüss machte es seinem Gegenüber gleich und schnürte seinen Doppelpack. Zur Pause wusste die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Auch in Durchgang zwei nahm das Torfestival kein Ende. In der 59. Minute erzielte Youngstar Benjamin Hasanovic das 3:3 für den SV Kallham. Die Gäste mussten kurz vor Schluss noch den Treffer zum 4:3 hinnehmen (85.), Torjäger Alexander Niedersüss war einmal mehr zur Stelle und entschied das höchst-unterhaltsame Hin und Her. Am Ende verbuchte der SV Krenglbach gegen den SV Kallham die maximale Punkteausbeute.

Trotz des Sieges bleibt Krenglbach auf Platz sechs. Der SV Fenastra Krenglbach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der SV Kallham bekleidet mit 21 Zählern Tabellenposition sieben. Die Situation beim SV Kallham bleibt angespannt. Gegen den SV Krenglbach kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist Krenglbach zur Union Ritterbräu Taufkirchen/Trattnach, zeitgleich empfängt der SV Kallham den SV Bögl Hohenzell.

1. Klasse Mitte-West: SV Fenastra Krenglbach – SV Kallham, 4:3 (3:2)

85 Alexander Niedersüss 4:3

59 Benjamin Hasanovic 3:3

37 Alexander Niedersüss 3:2

31 Gergö Istvan Olajos 2:2

18 Marius Andrei Fanatan 2:1

4 Alexander Niedersüss 1:1

2 Gergö Istvan Olajos 0:1