UFC PTA mit gelungenem Saisonausklang - Krenglbach muss in die 2. Klasse

Details Montag, 13. Juni 2022 21:57

Der SV Fenastra Krenglbach bestätigte auch im letzten Ligaspiel die schlechte Saisonleistung und verabschiedet sich mit einer 3:6-Niederlage gegen den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt aus der 1. Klasse Mitte-West. Auf dem Papier ging der UFC PTA als Favorit ins Spiel gegen den SV Krenglbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 4:4-Remis begnügen müssen.

Koplarovics schnürt Dreierpack

Adam Istvan Nagy brachte Krenglbach in der elften Minute ins Hintertreffen. Doppelpack für den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt: Nach seinem ersten Tor (30.) markierte Bela Koplarovics wenig später seinen zweiten Treffer (34.). Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf der SV Fenastra Krenglbach zum 1:3 (43.) - Alexander Niedersüss zeichnete sich für den Anschlusstreffer verantwortlich. Es waren dennoch die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Zwei schnelle Treffer von Adam Fekete (53.) und Koplarovics (60.) sorgten für die Vorentscheidung zugunsten des UFC PTA. Wenig später behauptete sich der SV Krenglbach in Person von Christoph Böhm gegen die Hintermannschaft der Gäste. Neuer Spielstand: 2:5 (66.). Der sechste Streich des UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt war Julian Spitzlinger vorbehalten (77.). Wenige Minuten später verkürzte Krenglbach durch Niedersüss auf 3:6 (78.). Am Ende punktete der UFC PTA dreifach beim Schlusslicht.

Krenglbach muss runter

Das Hauptmanko des SV Fenastra Krenglbach lag in dieser Saison in der Defensive, die insgesamt 60 Gegentreffer hinnehmen musste. Deutlich ausbaufähig: Zu dieser Schlussfolgerung gelangen die Fans des Heimteams. Der SV Krenglbach sammelte im Saisonverlauf gerade einmal sieben Siege, fünf Remis und 14 Niederlagen. Krenglbach ließ in den letzten fünf Spielen einiges vermissen und sicherte sich nur einmal die Maximalausbeute. Daraus resultiert der Abstieg, man muss als Letztplatzierter der 1. Klasse Mitte-West den Gang in die 2. Klasse antreten.

Weder Fisch noch Fleisch: Der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt schließt das Fußballjahr auf Rang sieben ab. Der Angriff des UFC PTA kam in dieser Saison nur bedingt zur Entfaltung, was die durchschnittliche Ausbeute von 50 Treffern unter Beweis stellt. Was für den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt bleibt, ist eine durchwachsene Saisonbilanz. Zehn Siege und vier Remis stehen zwölf Pleiten gegenüber. Mit zehn Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der UFC PTA deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

1. Klasse Mitte-West: SV Fenastra Krenglbach – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 3:6 (1:3)

78 Alexander Niedersüss 3:6

77 Julian Spitzlinger 2:6

66 Christoph Böhm 2:5

60 Bela Koplarovics 1:5

53 Adam Fekete 1:4

43 Alexander Niedersüss 1:3

34 Bela Koplarovics 0:3

30 Bela Koplarovics 0:2

11 Adam Istvan Nagy 0:1