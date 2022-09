Haag/Hausruck triumphiert gegen SC Offenhausen

Details Montag, 19. September 2022 22:51

Bei der Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck gab es für den Sportclub Offenhausen nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:2. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Haag/Hausruck die Nase vorn.

Früher Doppelschlag bringt Haag Sieg

Die Hausherren zeigten sich von Beginn an ambitioniert und trafen binnen weniger Minuten gleich doppelt. Senahid Bekanovic brachte die Heimmannschaft in der 21. Spielminute in Führung. Der SC Offenhausen musste daraufhin den Treffer von Armin Bucan zum 2:0 hinnehmen (23.). Letztendlich hatte Haag a.H. Spielentscheidendes bereits in der ersten Hälfte vollbracht, als er die Führung mit in die Kabine nahm – ein Vorsprung, der auch noch nach Ablauf der vollen Spielzeit Bestand hatte.

Zahlen und Fakten

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den achten Tabellenplatz. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Haag/Hausruck bei. Haag a.H. ist seit drei Spielen unbezwungen.

Offenhausen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit zehn ergatterten Punkten steht der Sportclub Offenhausen auf Tabellenplatz vier. Drei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat der SC Offenhausen derzeit auf dem Konto.

Die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim ASK Blaue Elf Wels vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Offenhausen die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b.

1. Klasse Mitte-West: Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck – Sportclub Offenhausen, 2:0 (2:0)

23 Armin Bucan 2:0

21 Senahid Bekanovic 1:0