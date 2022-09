Hin und her und doch kein Sieger: UFC PTA und Taufkirchen/Michaelnbach teilen sich bei Torfestival Punkte!

Details Montag, 26. September 2022 17:49

Ein richtiges Torfestival bekamen die Zuschauer des UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt und der SPG Taufkirchen/Michaelnbach am gestrigen Sonntag geboten. Erwartet wurde ein Duell auf Augenhöhe, damit das es am Ende 3:3 von der Anzeigetafel leuchtet, hatten aber nur die wenigsten gerechnet. Nach zwei frühen Toren lieferten sich die Teams allem voran im zweiten Durchgang einen offenen Schlagabtausch, der letztlich keinen Sieger hervorbrachte.

Spitzlinger gelingt früher Führungstreffer

Gleich in der zweiten Spielminute durchbrach Florian Penninger den Abwehrriegel der Gäste und bediente den im Zentrum lauernden Julian Spitzlinger, der den folgenden Stanglpass mühelos über die Linie drückte. Die Taufkirchner erholten sich aber gut von dem frühen Nackenschlag, begegnete man einem in dieser Saison spielstarken Gegner mit Mut auf Augenhöhe. Diese Tatsache und ein gutes Auge von Daniel Linka führten zum verdienten Ausgleich: Der Kapitän sah, dass Jonas Stieglbauer etwas zu weit vor seinem Kasten stand und überhob ihn gekonnt zum Ausgleich (16.). Sonderlich viel tat sich infolgedessen im ersten Durchgang nicht mehr, es ging mit einem Unentschieden in die Kabinen.

Beide Teams mit offenem Visier

Auch die Phase nach dem Seitenwechsel verschlief die Kresz-Elf und erneut kassierte man ein schnelles, in der Entstehung identisches Gegentor. Die zentralen Protagonisten erneut Penninger und Spitzlinger, letzterer lenkte das Spielgerät wieder aus kurzer Distanz in die Maschen (48.). Was bereits in die Hälfte eins klappte, ging auch nach dem zweiten Rückstand gut auf, wenn nicht sogar besser. Nur fünf Minuten später nickte Gabor Dara nach einem Eckball zum Ausgleich ein, ehe wiederum vier Minuten darauf David Glaser nach einem schönen Spielzug diese Drangphase der Gäste mit dem Führungstreffer abrundete. In der 69. Spielminute hatte man dann etwas Pech, weil Taufkirchen-Keeper Michael Pimmingsdorfer einen heimischen Stürmer im Strafraum von den Beinen holte - Strafstoß. Lukas Sturm trat an und versenkte den fälligen Elfmeter staubtrocken. Erst in der Schlussphase hatten die Gäste noch die große Chance auf Siegtreffer, der eingewechselte David Wagner scheiterte jedoch aus aussichtsreicher Position, sodass man sich mit einem Punkt zufrieden geben musste.

Am kommenden Sonntag tritt der UFC PTA beim Gallspacher SK 1932 an, während Taufkirchen/Michaelnbach zwei Tage zuvor den Sportclub Offenhausen empfängt.

Stimme zum Spiel

Michael Schweizer (Sportlicher Leiter SPG Taufkirchen/Michaelnbach):

„In Taufkirchen muss man erstmal punkten, wir haben kämpferisch gut dagegen gehalten und sind ihnen auf Augenhöhe begegnet. Sie hätten noch gewinnen können, wir aber auch. Es war eine verdiente Punkteteilung gegen einen guten Gegner."

Die Besten:

UFC PTA: Florian Penninger

SPG Taufkirchen/Michaelnbach: David Nagy, Daniel Linka

1. Klasse Mitte-West: UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt – SPG Taufkirchen/Michaelnbach, 3:3 (1:1)

69 Lukas Sturm 3:3

57 David Glaser 2:3

53 Gabor Robert Dara 2:2

48 Julian Spitzlinger 2:1

16 Daniel Benjamin Linka 1:1

2 Julian Spitzlinger 1:0