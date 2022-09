Zehn Tore, drei Platzverweise: Buchkirchen und Kallham lassen es Tore regnen!

Details Montag, 26. September 2022 18:07

Der SV Kallham sah bereits wie der sichere Sieger aus, musste sich schließlich jedoch mit nur einem Punkt zufriedengeben: 5:5 hieß es am Ende im Gastspiel bei der Union Buchkirchen. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis.

Olajos gelingt Viererpack

Der erste Durchgang gehörte klar dem SV Kallham. Zum frühzeitigen Man of the Match avancierte dabei Gergö Istvan Olajos, der einen lupenreinen Hattrick schnürte. In Minute 31 traf der Goalgetter vom Elfmeterpunkt, weitere zwei Tore erzielte er aus dem Spiel (17./37.). Kurz vor dem Pausenpfiff schlug noch Domagoj Ivic ebenso per Strafstoß zu (45.) und verkürzte auf 1:3, ehe es in die Kabinen ging. Nach der Pause knüpften die Buchkirchner auch gut an den späten Treffer an, Besar Bajrami stellte in Minute 51 auf 2:3, ehe nur 60 Sekunden später Kallhams Christian Cosic den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Damit war keineswegs Schluss mit dem Torfestival, wiederum verkürzte Ivic in Minute 55 erneut und hielt sein Team am Leben. Völlig verrückte wurde es aber erst in der Folgephase, als Bajrami mit Tagestreffern Nummer zwei (64.) und drei (73.) zur Stelle war und das Spiel völlig auf den Kopf stellte. Dazwischen sah noch Faruk Hibic aufgrund von wiederholtem Foulspiel die Ampelkarte (71.) - Buchkirchen nur noch zu zehnt. Die Gäste wussten die Überzahl auszuspielen und erneut war es Olajos, der mit Tagestreffer Nummer vier abermals ausglich (76.). In einer dramatischen Schlussphase sahen noch Buchkirchens Haris Alagic (86.) und Kallhams Christian Cosic gelb-rot und mussten ebenso vom Feld, am Spielstand änderte sich jedoch nichts mehr.

Zahlen und Fakten

Die Union Buchkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke der Gastgeber liegt in der Offensive – mit insgesamt 15 erzielten Treffern. Nur einmal ging Buchkirchen in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Beim SV Kallham präsentierte sich die Abwehr angesichts 18 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (17).

Mit diesem Unentschieden verpasste Buchkirchen die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle fiel die Union Buchkirchen sogar ab und steht nun auf Rang 13. Ein Sieg, drei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Union Buchkirchen bei. Die bisherige Saisonbilanz des SV Kallham bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und vier Pleiten schwach.

Buchkirchen stellt sich am Sonntag (16:00 Uhr) beim ESV Wels vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SV Kallham die Union Gaspoltshofen.

1. Klasse Mitte-West: Union Buchkirchen – SV Kallham, 5:5 (1:3)

76 Gergö Istvan Olajos 5:5

73 Besar Bajrami 5:4

64 Besar Bajrami 4:4

55 Domagoj Ivic 3:4

52 Christian Cosic 2:4

51 Besar Bajrami 2:3

45 Domagoj Ivic 1:3

37 Gergö Istvan Olajos 0:3

31 Gergö Istvan Olajos 0:2

17 Gergö Istvan Olajos 0:1