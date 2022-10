Meggenhofen lässt Haag keine Chance: Orascanin-Elf fährt mit Bravour dritten Saisonsieg ein

Details Montag, 03. Oktober 2022 14:06

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte die Union Meggenhofen bei der Union Haag/Hausruck. Erwartet wurde aufgrund der bisherigen Ergebnisse der beiden Teams ein Spiel auf Augenhöhe, woraus letztendlich nichts wurde. Die Gäste legten einen starken Auftritt hin und siegten ungefährdet mit 3:0.

Huemer sorgt für späten Führungstreffer

Wie auf so vielen Plätzen in Oberösterreich, meinte es der Wettergott nicht gut mit den Akteuren. Resultat: Ein tiefer Boden, immer wiederkehrender Regen und insgesamt schwierige Verhältnisse. Gespielt wurde trotzdem und die Gäste waren es, die mit den suboptimalen Bedingungen etwas besser umgehen konnten. Man kontrollierte die Partie, hatte den Gegner gut im Griff und tastete sich langsam an das Gehäuse an. Einige Halbchancen später belohnte man sich auch für den aufgebrachten Aufwand mit dem verdienten Führungstreffer. Volodymyr Varvarynets fand mit einem Stanglpass Stefan Huemer und letzterer drückte die Kugel über die Linie (37.).

Varvarynets glänzt weiterhin

Was sich in Durchgang eins abgezeichnet hat - und zwar ein starker Auftritt der Gäste - setzten die Mannen von Almir Orascanin auch nach dem Seitenwechsel nahtlos fort. Nur wenige Augenblicke gespielt, hatte Andreas Oberroither bereits das 2:0 auf dem Fuß, scheiterte aber kläglich. Erst in Minute 65 war es dann soweit und die Union baute die Führung aus. Stefan Kaser nickte die Kugel nach einem Eckball von Varvarynets über die Linie. Der ukrainische Legionär der Meggenhofner stand nur wenig später erneut im Mittelpunkt, diesmal aber als Vollstrecker. Nach Zuspiel von David Gruber ließ der Offensivmann zwei Gegenspieler stehen und bugsierte das Spielgerät mit einem satten Flachschuss in die Maschen (71.). Damit war das Spiel auch entschieden, bis zum Schlusspfiff gab es keine Tore mehr zu bejubeln.

Am nächsten Samstag reist die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck zur Union VTA Rottenbach, zeitgleich empfängt die Union Meggenhofen die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b.

Stimme zum Spiel

Almir Orascanin (Trainer Union Meggenhofen):

„Unterm Strich war der Sieg verdient, wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt. Das war auch eine gute Reaktion auf die letzten Wochen, da hatten wir drei Niederlagen am Stück. Deswegen war es sehr wichtig, wiedermal drei Punkte einzufahren."

Der Beste: Volodymyr Varvarynets (ZOM), bzw. Pauschallob

1. Klasse Mitte-West: Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck – Union Meggenhofen, 0:3 (0:1)

71 Volodymyr Varvarynets 0:3

65 Stefan Kaser 0:2

37 Stefan Huemer 0:1