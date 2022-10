Buchkirchen kommt nicht richtig in die Gänge: Ivic rettet Punkt in letzter Minute!

Details Montag, 10. Oktober 2022 13:39

Am gestrigen Sonntagnachmittag empfing die Union Buchkirchen den SV Pram. Der Absteiger galt im Vorfeld der Saison als Titelfavorit, enttäuschte bislang aber auf ganzer Linie. Die Gäste machen in dieser Saison nicht gerade den Anschein, sich wieder mit der unteren Tabellenregion beglücken zu wollen und zeigten in den bisherigen acht Runden ansprechende Leistungen. Resultat: 14 Punkte auf dem Konto, Platz drei in der Tabelle.

Nullnummer in Durchgang eins

Die erste Hälfte gestaltete sich zunehmend unspektakulär, die Teams begegneten sich über weite Strecken auf Augenhöhe und neutralisierten sich gegenseitig. Waren es in der Anfangsphase noch die Hausherren, die einen Tick zwingender zu sein schienen und die etwas besseren Ideen im vorderen Drittel hatten, wendete sich in Minute 22 fast das Blatt. Nach einem schweren Schnitzer im Spielaufbau hatte plötzlich ein Pramer Angreifer nur noch Keeper Paul Silber vor der Brust, fand in diesem aber seinen Meister. Vorerst ging es somit ohne Torjubel in die Kabinen.

Buchkirchen gelingt Lucky-Punch

Nach dem Seitenwechsel kam die Union deutlich besser aus der Kabine. Fortlaufend kontrollierte man das Spielgeschehen gut und ließ zudem so gut wie garnichts in die Nähe des eigenen Tores kommen. All dies, bis man in Minute 77 kalt erwischt wurde. Gergö Nagy, vier Minuten zuvor eingewechselt, verwertete einen Abpraller aus kurzer Distanz und sorgte für den zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften Führungstreffer für den SV. Die Glücksgöttin Fortuna meinte es aber an diesem Tag gut mit der Union Buchkirchen - der Ausgleich kam zwar zu einem glücklichen Zeitpunkt, war jedoch hochverdient. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite stand Domagoj Ivic goldrichtig und köpfte das Leder unter die Latte zum Ausgleich (90.).

Am nächsten Samstag reist Buchkirchen zur Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, zeitgleich empfängt der SV Europlan Pram den SV Kallham.

Stimme zum Spiel

Jürgen Ließ (Trainer Union Buchkirchen):

„Es ist so eine schwierige Saison für uns, wir sind mit ganz anderen Erwartungen reingestartet. Wir kriegen die Qualität, die wir definitiv haben, nicht auf den Platz. Darum ist es umso enttäuschender, das wir da stehen wo wir jetzt sind."

1. Klasse Mitte-West: Union Buchkirchen – SV Europlan Pram, 1:1 (0:0)

90 Domagoj Ivic 1:1

77 Gergö Nagy 0:1