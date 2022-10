Souveräner Erfolg gegen Schlusslicht: Allhaming baut Ungeschlagen-Serie aus!

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 21:15

Keineswegs einfach gestaltete sich die gestrige Aufgabe für die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b. Man empfing mit der Union Rottenbach das Schlusslicht der Liga, steht selbst hingegen mit beiden Beinen im Titelrennen und löste auch die vermeintliche Pflichtaufgabe in Runde zehn am Ende souverän. Die Spiesberger-Elf triumphierte am Ende mit 2:0.

Schwache Chancenverwertung Grund für knappe Pausenführung

Was die im Vorfeld favorisierten Hausherren von Beginn an auf den Platz brachten - nämlich eine im Kollektiv starke spielerische Leistung - war schlichtweg beeindruckend. Man fand fast im Fünf-Minuten-Takt Chancen und Halbchancen vor und stellte den gegnerischen Defensivverbund vor gewaltige Probleme. Einziges Manko: Die Gastgeber brachten das Runde einfach nicht ins Eckige. Dies ging bis zur 41. Spielminute so, da erlöste Philipp Umgeher, der nicht unweit vom Elfmeterpunkt entfernt zum Abschluss kam und eiskalt einschoss, die bis dahin dominanten Allhaminger und sorgte dafür, dass man zur Pause eine hauchdünne aber hochverdiente Führung inne hatte.

Adlesgruber sorgt für Vorentscheidung

Die Reaktion der Gäste auf die erste Halbzeit fiel garnicht so schlecht aus: Man kam mit neuem Elan aus der Kabine und hielt in den Anfangsminuten deutlich besser dagegen als im ersten Durchgang. Spannung war somit durch das lange knappe Zwischenergebnis auf jeden Fall geboten, auch wenn beide Teams nach wie vor mit ihrer Chancenverwertung haderten und oftmals einfach das nötige Quäntchen Glück nicht hatten. In der 68. Spielminute wurde dann Leo Williams im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht - Elfmeter. Georg Adlesgruber trat an und verwertete staubtrocken zum 2:0. Auch in der Schlussphase hatten die Mannen von Christoph Spiesberger die eine oder andere gute Gelegenheit, das Ergebnis weiter in die Höhe zu schrauben, ließen diese aber allesamt ungenützt verstreichen. Am Ende hatte man dank einer starken Leistung einen grundsoliden Dreier eingefahren.

Am nächsten Samstag reist Allh./Weißk. 1b zur Union Buchkirchen, zeitgleich empfängt Rottenbach die SPG Taufkirchen/Michaelnbach.

Stimme zum Spiel

Christoph Spiesberger (Trainer SPG Allhaming/Weißkirchen 1b):

„Ich bin wirklich stolz auf die Leistung der Mannschaft. Wir haben uns diesen Sieg verdient, weil wir taktisch sehr diszipliniert aufgetreten sind und zudem viele gute Chancen herausgespielt haben."

Die Besten: Patrick Blaimschein, Leo Williams, Fabian Aigner, Mario Payrleitner

1. Klasse Mitte-West: SPG Allhaming/Weißkirchen 1b – Union VTA Rottenbach, 2:0 (1:0)

69 Georg Adlesgruber 2:0

41 Philipp Umgeher 1:0