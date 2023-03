David gegen Goliath: Union Haag trotzt Allhaming/Weißkirchen 1b Punkt ab

Details Montag, 27. März 2023 21:26

Am gestrigen Sonntagnachmittag traf die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b vor heimischer Kulisse auf die Union Haag/Hausruck. Nach einem Blick auf die Tabelle waren die Erwartungen im Vorfeld eigentlich ganz klar, immerhin traf der Tabellenzweite auf das Schlusslicht, der Spielverlauf und das Endergebnis sprachen aber eine ganz andere Sprache. Ein aufopferungsvolles Gästeteam konnte den großen Favoriten am Ende ein bisschen ärgern, machte man sich mit einem wichtigen Punkt im Gepäck auf die Heimreise.

Torloser erster Durchgang trotz intensiver Anfangsphase

Eine sonderlich lange Eingewöhnungsphase brauchten beide Teams nicht, von Beginn an ging es recht munter zur Sache und die 100 anwesenden Zuschauer sahen eine chancenreiche Anfangsviertelstunde. Gleich in der ersten Spielminute verbuchte die SPG die erste riesen Gelegenheit, ließ diese aber ungenützt verstreichen. Postwendend folgte auch die direkte Antwort der Gäste: Nach einem schönen Spielzug über die rechte Seite legte Michael Falkensteiner quer auf Gerold Jedinger, der aber in Allhaming-Keeper Patrick Blaimschein seinen Meister fand. Auch die Folgephase enttäuschte in punkto Tempo und Intensität nicht, es entwickelte sich ein kampfbetontes und ausgeglichenes Fußballspiel. Im weiteren Verlauf hatte Jedinger erneut die Führung auf dem Fuß, doch auch diesmal fiel sein Abschluss zu zaghaft aus – am Ende ging es vorerst torlos in die Kabinen.

Haag kommt doppelt zurück

Nach dem Seitenwechsel knüpften beide Teams nahtlos da an, wo man zuvor aufgehört hatte. Der entscheidende Unterschied war aber, dass nun Tore fallen sollten. In der 63. Spielminute kam es zu einem vermeintlichen Foul von Haag-Keeper Andreas Gervasi im Strafraum, Schiedsrichter Yahya Akbel zeigte zum Entsetzen der Gäste sofort auf den Punkt. Georg Adlesgruber übernahm schließlich die Verantwortung und brach den Bann für die Allhaminger. Doch auch die Führung änderte wenig an der Spielcharakteristik, relativ prompt egalisierte die Petershofer-Truppe auch den Rückstand. Nach einer Hereingabe nickte der aufgerückte Alexander Heigl das Spielgerät über die Linie (77.) und bejubelte den Ausgleich, der aber nicht lange halten sollte. Um genau zu sein sollte es dabei nur zwei Minuten lang bleiben, weil die Haager Hintermannschaft bei einem Angriff über links nicht ganz wach war, sodass Lukas Mayrhofer im Zentrum in Szene gesetzt werden konnte und per Kopf zur erneuten Führung vollendete. Ein ereignisreiches Hin und Her hatte aber hier noch nicht sein Ende gefunden: In Minute 83 schlug die Stunde von Adam Fekete. Der eingewechselte Winter-Neuzugang schraubte sich bei einer Hereingabe hoch und nickte zum vielumjubelten 2:2-Endstand ein.

Am kommenden Samstag trifft Allh./Weißk. 1b auf die Union Gaspoltshofen, die Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck spielt tags darauf gegen die SPG Taufkirchen/Michaelnbach.

Stimme zum Spiel

Norbert Petershofer (Trainer Union Haag/Hausruck):

„Wir sind im Frühjahr noch ungeschlagen, sind aber noch immer Letzter. Mit der Moral und der Mentalität, die die Jungs gerade haben, bin ich guter Dinge, dass wir die rote Laterne bald abgeben werden."

Die Besten: Pauschallob bzw. Alexander Heigl (IV), Raphael Milli (ZDM)

1. Klasse Mitte-West: SPG Allhaming/Weißkirchen 1b – Union Pizza & Baguette Haag/Hausruck, 2:2 (0:0)

83 Adam Fekete 2:2

79 Lukas Mayrhofer 2:1

77 Alexander Heigl 1:1

63 Georg Adlesgruber 1:0

