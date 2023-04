Penninger-Doppelpack: UFC PTA schrammt beim ESV Wels knapp an Überraschung vorbei

Details Montag, 03. April 2023 22:24

Am gestrigen Sonntagnachmittag gastierte der UFC PTA beim ESV Wels. Der große Favorit der Partie war natürlich der Spitzenreiter aus der Messestadt, auch wenn man in der Vorwoche gegen den Gallspacher SK gepatzt hatte. Vor heimischer Kulisse konnte man nun die nächste Niederlage gerade noch abwenden, mühte sich die Truppe von Gerhard Mittermayr zu einem umkämpften Remis.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Tiefes Geläuf und schwierige Witterung: Auch die Messestadt wurde vom Wetter an diesem Wochenende nicht verschont, so taten sich die Protagonisten erstmal schwer. Entgegen der Erwartungen gestaltete sich der erste Durchgang recht offen, kein Team konnte dabei entscheidende spielerische Überlegenheit aufweisen, es ging hin und her. Die erste richtig gute Gelegenheit hatte Peterskirchens Florian Penninger, ließ diese aber liegen und sah, wie ein eiskalter Gegner es postwendend besser machte. Nur wenige Minuten darauf rutschte der letzte Mann der Gäste weg, Anton Mandusic nutzte dies dankend aus und stellte in Minute 41 auf 1:0.

Penninger dreht Partie im Alleingang

Nach dem Wiederanpfiff war es dann der Underdog, der etwas besser aus der Kabine kam und vorne nicht nur mit Durchschlagskraft und Tempo, sondern auch mit Effizienz punkten konnte. Knapp vier Minuten gespielt, versetzte Penninger die mitgereisten Fans in Extase: Nach einem schönen Solo bugsierte der Peterskirchner Angreifer die Kugel ins Kreuzeck - Prädikat Traumtor! Und elf Minuten später war es einmal mehr der umtriebige Penninger, der einen Fehler der Welser Hintermannschaft erzwang und vor dem Kasten staubtrocken zur Führung vollstreckte. Spiel gedreht, der vermeintliche Man of the Match war aber noch nicht fertig: In der 70. Spielminute war der Angreifer der Gäste nach einem erneuten Solo nur mit einem Foul in letzter Not zu stoppen - Schiedsrichter Savas Caliskan ließ jedoch weiterspielen. So kam es, wie es kommen musste und man kassierte gegen weiterhin engagierte Messestädter den bitteren Ausgleich. In einer Drangphase markierte Aleksandar Mijatovic den 2:2-Ausgleich und bewahrte sein Team vor einer Niederlage. In der 95. Spielminute sah Wolfgang Rachbauer noch gelb-rot und fehlt somit beim nächsten Spiel des UFC PTA.

Am kommenden Samstag trifft der ESV Wels auf den Sportclub Offenhausen, der UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt spielt am selben Tag gegen den SV Europlan Pram.

Stimme zum Spiel

Josef Feichtinger (Trainer UFC PTA):

„Das Unentschieden war mehr als verdient. Wenn wir den Elfer bekommen hätten, wäre sogar ein Sieg drin gewesen, der auch absolut gerecht gewesen wäre. Wir sind mit dem 2:2 aber auch zufrieden, immerhin haben wir einen Punkt beim Tabellenersten geholt."

Die Besten: Pauschallob bzw. Florian Penninger

1. Klasse Mitte-West: ESV Wels – UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, 2:2 (1:0)

66 Aleksandar Mijatovic 2:2

60 Florian Penninger 1:2

49 Florian Penninger 1:1

41 Anton Mandusic 1:0

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei