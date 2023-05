Nach 0:5-Pleite gegen Gaspoltshofen: Gallspach-Coach Ilir Saliu verkündet Rücktritt

Details Montag, 01. Mai 2023 14:39

Etwa drei Jahre bekleidete Ilir Saliu diverse Positionen beim Gallspacher SK. Nach zwei Jahren als Torwart- und Co-Trainer heuerte Saliu im Sommer als Chefcoach des Sportklubs an und erlebte Höhen und Tiefen mit seinem Team. Nun setzte es aber drei Niederlagen en suite für den Traditionsklub und Saliu verkündete nach einer ernüchternden 0:5-Klatsche gegen die Union Gaspoltshofen seinen Rücktritt als Cheftrainer.

Heimmannschaft vergibt Strafstoß und wird deklassiert

Dabei verzeichneten die Hausherren einen so guten Start in die Partie: Bereits nach zwei Minuten bekam man einen Elfmeter zugesprochen, ab da ging aber alles bergab. Den Elfmeter vergab man, obendrein lenkte wenig später Arif Berisha die Kugel ins eigene Tor (18.). Kurz vor der Pause schlug noch Andreas Stockinger nach einem Eckball zu, sodass die Hausherren mit einem 0:2-Rückstand in die Kabinen gingen. In der zweiten Hälfte war es vorerst eine zähe Partie, ehe die Union Gaspoltshofen in der Schlussphase erst alles klarmachte, und letztlich auch den Spielstand in die Höhe trieb. Erst war Stockinger bei einem Gestochere im Strafraum erneut zur Stelle (77.), ehe Josef Jedinger in den Schlussminuten noch zwei Treffer beisteuerte (88./91.).

Gallspach verliert auch Chefcoach

Heute morgen verkündete Ilir Saliu gegenüber Ligaportal seinen Rücktritt: „Auf diesem Weg möchte ich mich bei dem Vorstand, den Funktionären, Spielern und Zuschauern für die Unterstützung und die Zusammenarbeit bedanken. Nach drei Niederlagen im Gang ist Zeit für frischen Wind im Verein. Für die restlichen sechs Wochen wünsche ich dem Gallspacher SK viel Glück!" Der aktuelle Tabellenfünfte muss sich also nach einem neuen Übungsleiter umsehen, ist rechnerisch in der 1. Klasse Mitte-West sogar noch alles möglich. Im Laufe der Saison zeigte man auch, dass man gegen die Top-Teams bestehen kann, misste aber lediglich die nötige Konstanz um im Titelkampf mitzuwirken. Der neue Chefcoach wird erst bei der Defensive ansetzen müssen, mit durchschnittlich zwei Toren pro Spiel kassierte man definitiv zu viele, um in die Rolle eines Titelanwärters zu schlüpfen. Wo der Weg für den nunmehrigen Ex-Coach hingeht, ist abzuwarten. Jedenfalls freut sich Saliu auf eine neue Herausforderung ab Sommer.

Am kommenden Sonntag trifft der Gallspacher SK 1932 auf den UFC Peterskirchen/Tumeltsham/Andrichsfurt, die Union Gaspoltshofen spielt am selben Tag gegen den SV DSV Road Kallham.

1. Klasse Mitte-West: Gallspacher SK 1932 – Union Gaspoltshofen, 0:5 (0:2)

91 Josef Jedinger 0:5

88 Josef Jedinger 0:4

77 Andreas Stockinger 0:3

43 Andreas Stockinger 0:2

18 Eigentor durch Arif Berisha 0:1

