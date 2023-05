Wende im Titelkampf? Union Rottenbach stürzt Tabellenführer ESV Wels vom Thron

Details Dienstag, 02. Mai 2023 16:34

Die 1. Klasse Mitte-West hat einen neuen Tabellenführer. Etwas überraschend gelang der Union Rottenbach am gestrigen Sonntagnachmittag der große Coup - man siegte gegen den ESV Wels und griff gleichsam in den Titelkampf ein, wonach jetzt die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b den Platz an der Sonne einnimmt. Dank Treffer von Philipp Wimmer und Mehmed Zukic siegte der Underdog, der vor dem Spieltag noch auf dem letzten Tabellenplatz stand, nun durch den Dreier auf Platz 12 rangiert.

Rottenbach geht in Führung, Wels gelingt passende Antwort

Mit einer Prise Glück gelang den Gästen aus Rottenbach in der neunten Spielminute der Führungstreffer. Eigentlich als Flanke gedacht, wollte Mehmed Zukic für Furore im Welser Strafraum sorgen, sah aber, wie seine Hereingabe unhaltbar im Tor einschlug (9.). Der Tabellenführer ließ dies aber nicht auf sich sitzen, hatten die Messestädter direkt die adäquate Antwort parat. Nach einem Konter verwertete Muris Midzic einen Stanglpass und sorgte für den umgehenden Ausgleich (12.). In der Folge war das Spiel wieder auf Messers Schneide, die Rottenbacher legten einen guten Auftritt hin und verteidigten etwaige Vorstöße der Hausherren mit Erfolg.

Wimmer avanciert zum Matchwinner

Nach dem Seitenwechsel schalteten die Welser dann einen Gang hoch, verbuchten auch gute Chancen, haderten aber mit der Verwertung. Dabei wuchs Rottenbach-Keeper Adam Farago einmal über sich hinaus, blieb der Schlussmann im Duell mit Wels-Torjäger Mustafa Arsalah Sieger und hielt sein Team im Spiel. Wenig später waren die Gäste am Zug: Nach einem starken Spielzug fungierte Philipp Wimmer als Vollstrecker und drückte die Kugel über die Linie (62.). Die Truppe von Ermin Kuric nun voll im Schock, warf in der Schlussphase nochmal alles nach vorne, ging am Ende überraschenderweise aber völlig leer aus.

Nächster Prüfstein für den ESV Wels ist die Union Buchkirchen (Samstag, 17:00 Uhr). Rottenbach misst sich am selben Tag mit dem SV Europlan Pram (16:00 Uhr).

Stimme zum Spiel

Hannes Huemer (Sektionsleiter Union Rottenbach):

„Für uns war der Sieg sehr wichtig, wir konnten den letzten Platz jetzt hinter uns lassen. Die Liga ist ganz eng, für uns ist daher jeder Sieg wichtig und gegen den Tabellenführer zu gewinnen ist natürlich doppelt schön. Damit hat keiner gerechnet."

Die Besten: Pauschallob bzw. Emil Kraushuber

1. Klasse Mitte-West: ESV Wels – Union VTA Rottenbach, 1:2 (1:1)

62 Philipp Wimmer 1:2

12 Muris Midzic 1:1

9 Mehmed Zukic 0:1

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei