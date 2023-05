SPG Allhaming/Weißkirchen 1b erledigt Pflichtaufgabe mit Bravour und bleibt auf Platz eins

Details Montag, 08. Mai 2023 21:55

Nachdem der ESV Wels in der Vorwoche gepatzt hatte, übernahm die SPG Allhaming/Weißkirchen 1b wieder den Platz an der Sonne und hat nun bis zum Ende der Saison alles in der eigenen Hand. Auch am gestrigen Sonntag erledigte die Spiesberger-Truppe ihre Hausaufgaben und siegte auswärts beim ASK Blaue Elf Wels mit 3:0. Es wird vorraussichtlich ein spannender Zweikampf um den Aufstieg, der möglicherweise sogar am letzten Spieltag im direkten Duell entschieden werden könnte, sofern die beiden Titelaspiranten nicht unnötig Punkte liegen lassen.

Allhaming hellwach von Minute eins an

Die Rollenverteilung war im Vorfeld bereits klar, erwartungsgemäß feuerten die Allhaminger auch ein Chancenfeuerwerk, bereits in den Anfangsminuten beginnend, ab. Blaue Elf-Keeper Manuel Knezevic hatte alle Hände voll zu tun, gefühlt im Fünf-Minuten-Takt rollte die Offensive der SPG auf den heimischen Kasten, Knezevic lieferte über weite Strecken aber eine herausragende Leistung ab. In der 26. Spielminute musste sich der Torwart der Hausherren dann doch geschlagen geben, nach einem Foulelfmeter wurde er von Georg Adlesgruber überwunden und musste zum ersten Mal hinter sich greifen. Auch in der Folgephase glänzte die Gastmannschaft mit zielstrebigen Vorstößen, konnte bis zum Pausenpfiff den Spielstand aber vorerst noch nicht in die Höhe treiben.

Youngstar Fabian Aigner gelingt dritter Saisontreffer

Jenen Elan aus Durchgang eins nahm man auch in die zweite Hälfte mit, man gestaltete weiterhin die Partie nach Belieben, das 2:0 schien nur eine Frage der Zeit zu sein. Indes machten es die Messestädter dem Tabellenführer aber auch nicht gerade leicht, immer wieder lauerte Emanuil Metodiev auf lange Bälle, die die Gäste aber großteils sehr gut verteidigen konnten. So brauchte es auch ein wenig Glück, um die Führung weiter auszubauen: Nach einem Freistoß-Stangentreffer stand Julian Deutsch goldrichtig und drückte das Spielgerät über die Linie (64.). Mit dem Treffer konnte man sich nun in Sicherheit wiegen, die endgültige Vorentscheidung folgte wenige Momente vor Schluss. Ein schöner Distanzschuss von Youngstar Fabian Aigner fand den Weg ins Tor (86.) - bereits der dritte Saisontreffer der 17-jährigen Weißkirchner Nachwuchshoffnung. Wenige Augenblicke später hatte Aigner sogar die Chance einen Doppelpack zu schnüren, konnte die Kugel aber nicht im Tor unterbringen.

Am kommenden Sonntag tritt die B.Elf Wels bei der SPG Taufkirchen/Michaelnbach an, während Allh./Weißk. 1b zwei Tage zuvor die Union Meggenhofen empfängt.

Stimme zum Spiel

Christoph Spiesberger (Trainer SPG Allhaming/Weißkirchen 1b):

„Das war von allen meinen 16 eingesetzten Spielern eine richtig gute Leistung. Gott sei Dank hat sich der Spielverlauf auch im Endergebnis widergespiegelt. Wir hatten in der ersten Halbzeit gefühlt 80% Ballbesitz, in der zweiten Hälfte war es dann ein bisschen ausgeglichener. Unterm Strich war es denke ich ein verdienter Sieg."

Die Besten: Patrick Blaimschein (TW), Florian Himmelbauer (IV), Oliver Holzleitner (RV)

1. Klasse Mitte-West: ASK Blaue Elf Wels – SPG Allhaming/Weißkirchen 1b, 0:3 (0:1)

86 Fabian Aigner 0:3

64 Julian Deutsch 0:2

26 Georg Adlesgruber 0:1

