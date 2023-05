Union Gaspoltshofen bleibt mit Auswärtssieg in Peterskirchen weiter oben dran

Details Montag, 15. Mai 2023 13:15

In der 22. Runde der 1. Klasse Mitte-West stand unter anderem die Begegnung zwischen dem UFC Peterskirchen und der Union Gaspoltshofen auf dem Spielplan. Während die Peterskirchener derzeit im hinteren Mittelfeld der Tabelle stehen, dabei die Abstiegssorgen keineswegs los sind, muss sich die Union Gaspoltshofen mit derlei nicht plagen, man spielt im Gegenteil im Dreikampf mit der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und dem ESV Wels um den Titel beziehungsweise die Relegation. Am Ende sollte das Team aus der Bel-Etage der Liga auch mit 3:1 gewinnen.

Peterskirchen überstand heikle Anfangsphase

Gaspoltshofen ging mit klarem Kopf an die Aufgabe in Peterskirchen heran, war zu Beginn gleich die gefährlichere Mannschaft, hatte beim Abschluss von Kapitän Jedinger aus 20 Metern jedoch Pech, als der Ball an die Querlatte klatschte. In der Folge rannte Altenhofer allein auf des Gegners Tor zu, Peterskirchens Keeper blieb im kurzen Eck jedoch Sieger. Umgekehrt hatte auch Peterskirchen kurz danach eine gute Möglichkeit, als Penninger auf das Tor von Gaspoltshofen zuzog, die Kugel allerdings neben dem Kasten platzierte.

In der 35. Minute ging dann Peterskirchen in Führung. Nach einem Eckball zog Jonas Sinzinger ab, sein sehenswerter Schuss landete in den Gaspoltshofener Maschen. Bis zur Halbzeit passierte dann nicht mehr viel, nach Wiederbeginn kamen die Gäste allerdings gut aus der Kabine und wurden prompt mit dem Ausgleich belohnt. Matthias Ebner brachte einen Freistoß aus der Distanz in den Strafraum, wo Josef Jedinger zum 1:1 einköpfte.

Gaspoltshofen machte mit drittem Treffer alles klar

Selbiger war es auch, der inzwischen stärkere Gaspoltshofener mit einem direkt verwandelten Freistoß keine zehn Minuten später mit 1:2 in Führung brachte. Das 1:3 war in der Folge eine Leistung des Willens. Altenhöfer setzte nach einem ungefährlichen Angriff der Gäste nach, luchste so Peterskirchens Keeper den Ball ab, um auf Josef Jedinger querzulegen, der damit seinen Triple-Pack perfekt machte. Für die Gäste ein äußerst wichtiger Treffer, schrammte Peterskirchen nur wenige Minuten davor nach einer Flanke per Kopf knapp am Ausgleich vorbei. Mit dem 1:3 war die Messe aber gelesen, Gaspoltshofen bleibt mit dem Sieg weiter oben dran.

Patrick Josef Wiesinger, sportlicher Leiter Union Gaspoltshofen:

„Wir sind in den letzten Runden extrem gut in Schwung gekommen, dabei defensiv richtig gut gestanden. Wir laufen, kämpfen, jeder läuft bei uns für den anderen. Wir haben einen guten Spirit aufgenommen und sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Saison. Unser Ziel war ursprünglich ja der Klassenerhalt, den haben wir vor etwa drei Wochen fixiert, jetzt wollen wir zusehen, dass wir aus den beiden wichtigen Spielen diese Woche etwas mitnehmen.“

