Ausschusstreffer durch Tormann rettet Blaue Elf Wels wichtigen Punkt gegen Gallspach

Details Montag, 22. Mai 2023 13:58

In der 1. Klasse Mitte-West gab es am Blaue-Elf-Platz unter anderem das Duell zwischen ASK Blaue Elf Wels und dem Gallspacher SK zu bestaunen. Während die Gäste, die im gesicherten Mittelfeld rangieren, die Partie ohne großen Druck in Angriff nehmen konnten, ging es aus Sicht der Heimelf um so gut wie alles. Man stand gerade vor dem Spieltag gerade noch am voraussichtlich rettenden Ufer, allerdings nur knapp vor dem Vorletzten aus Peterskirchen.

Guter Beginn für Gallspach

In einem für die ASK Blaue Elf geradezu schicksalshaften Spiel wurde dem Publikum rasch klar, dass beide Teams an diesem Tag auf einem ähnlichen Level agierten, die Partie verlief zunächst recht ausgeglichen. Den besseren Beginn konnten allerdings die Gäste aus Gallspach für sich verbuchen, die einen ihrer ersten Vorstöße nach vier Minuten prompt zur 1:0-Führung nutzten. Marcel Wageneder wurde mit einem Pass etwa 30 Meter vor dem gegnerischen Tor eingesetzt, um sich den Ball abzunehmen und aus halbrechter Position zunächst einen Gegenspieler auszutanzen und anschließend von der Strafraumgrenze in die lange Ecke zu vollstrecken. Sein satter, flacher Schuss fand schließlich den Weg ins Tor der Welser.

In der Folge blieb die Partie ausgeglichen, beide Mannschaften fanden gute Chancen vor, so zitterte auf beiden Seiten des Spielfelds jeweils einmal der Querbalken, die Gallspacher hatten in Person von Marcel Wageneder noch ein, zwei gute Chancen, als selbiger auf den Torhüter zulief, jedoch letztlich nicht an diesem vorbeikam.

Tor des Torhüters rettet Welsern einen Punkt

Das absolute Highlight des Tages hatte sich aber bereits in der 30. Minute ereignet. Manuel Knezevic, seines Zeichens Tormann der Welser, schnappte sich nach einer guten Torchance der Gallspacher die Kugel, um diese weit auszuschießen. Der Ball schlug an einer harten Stelle auf und fand – über den Torhüter der Gäste hinweg – via Latte den Ball ins Tor. Dem Schlussmann der Gäste war hier kein großer Vorwurf zu machen, es handelte sich letztlich um eine eher unberechenbare Situation, die die Hoffnungen der Welser im Abstiegskampf am Leben hielten.

Erwin Wageneder, Sektionsleiter Gallspacher SK:

„Es war eigentlich relativ ausgeglichen, wobei wir, von den Torchancen gesehen, etwas zwingender waren. Beide Teams haben zudem Aluminium getroffen, die größeren Chancen hatten in Summe aber wir. Blaue Elf ist am Ende ein wenig die Luft ausgegangen, wir haben dann trotz einer Gelb-Roten Karte gegen uns noch einmal gedrückt, mit zehn Leuten musst du aber mit einem Punkt zufrieden sein. Wir waren dem Sieg vielleicht ein bisschen näher, in Summe war es aber ein gerechtes Unentschieden.“

