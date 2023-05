SPG Allhaming/Weißkirchen 1b bleibt mit Heimsieg über Buchkirchen am Tabellenführer dran

Details Dienstag, 30. Mai 2023 17:06

In der 24. Runde der 1. Klasse Mitte-West kam es unter anderem zum Duell zwischen der SPG Allhaming/Weißkirchen 1b und der Union Buchkirchen. Während die Alllhaminger punktegleich mit dem ESV Wels um den Meistertitel ringen, stehen die Buchkirchner auf einem zweistelligen Tabellenplatz, der Klassenerhalt ist für die Elf aus dem Bezirk Wels-Land noch lange nicht im Trockenen. Diese spannenden Vorzeichen ließen die Anhänger der beiden Teams, vor allem aber die neutralen Zuschauer, auf eine verheißungsvolle Partie hoffen.

Hausherren mit forschem Beginn

Die Spielgemeinschaft aus Allhaming beziehungsweise Weißkirchen war in dieser Begegnung von Beginn an bemüht, Präsenz zu zeigen und die Zügel aktiv in die Hand zu nehmen. Die Elf von Coach Christoph Spiesberger spielte entschlossen nach vorne und eroberte sich rasch ein Mehr an Spielanteilen. Buchkirchen versuchte kompakt zu agieren, wurde jedoch nach drei Minuten bereits mit einem ersten Rückschlag konfrontiert. Nach einer Folge von vier Pässen war es Ahmad Alahmad, der an der Strafraumgrenze zum Ball kam, auf den Torhüter zulief, um diesem im Eins-gegen-eins keine Chance zu lassen. Gleich einer der ersten wirklich schönen Angriffe der Hausherren brachte damit die 1:0-Führung.

Allhaming blieb am Drücker, musste aber in der 35. Minute um die Führung zittern, als Buchkirchen nach einem zurecht verhängten Foulelfmeter die ultimative Chance auf den Ausgleich serviert bekam. Bartulovic trat an, scheiterte aber mit Pech an der linken Stange. Blaimschein im Tor der Hausherren hatte zudem die Ecke erraten, möglicherweise hätte der Keeper den Ball auch aus eigener Kraft erreicht.

Für Buchkirchen wird es eng

Zu Beginn der zweiten Halbzeit wurden die Zuschauer Zeugen eines großen Aufbäumens der Buchkirchner, beide Teams lieferten sich nun einen offenen Schlagabtausch, zur Stundenmarke nahmen allerdings die Hausherren das Heft wieder deutlich in die Hand. Man machte sich dabei das Leben aber selbst schwer – unter anderem wurde eine Dreifachchance nicht genutzt. Umso erleichterter war man, als Fabian Aigner nach 80 Minuten mit einem direkt verwandelten Freistoß alles klar machte. Allhaming/Weißkirchen bleibt damit mit lediglich 15 Toren Rückstand auf ESV Wels Zweiter, während Buchkirchen zwei Plätze verliert und im Keller weiter unter Druck gerät.

Christoph Spiesberger, Trainer SPG Allhaming/Weißkirchen 1b:

„Wir haben uns vorgenommen, von der ersten Minute an aktiv in die Partie hineinzugehen und den Gegner von Anfang an unter Druck zu setzen, was uns super gelungen ist. In der ersten halben Stunde waren wir wirklich klar überlegeben, der Spielverlauf ist dann auch entsprechend zu unseren Gunsten gelaufen. Zu Beginn des zweiten Abschnitts war es vielleicht um eine Spur ausgeglichener, um die 60. Minute herum haben dann wir jedoch wieder die Oberhand gewonnen.“

